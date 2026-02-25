Intervento multidisciplinare a Vasto, malata di Parkinson recupera autonomia

Un lavoro di squadra, che ha coinvolto tre discipline diverse e altrettanti professionisti, per garantire a una donna affetta da malattia di Parkinson una condizione di vita piÃ¹ accettabile. E' successo all'ospedale di Vasto, dove una 61enne Ã¨ stata sottoposta a un intervento di posizionamento di PEG-J terapeutica per infusione di terapia dopaminergica. Si tratta di una procedura che permette, a pazienti che non possono deglutire, l'infusione continua direttamente nel digiuno di "Duodopa", farmaco ritenuto il gold standard nella terapia del Parkinson. Â«E' un gel intestinale - spiegano i medici - che viene somministrato attraverso una pompa e aumenta in modo costante la disponibilitÃ o l'azione della dopamina, neurotrasmettitore fondamentale per il controllo motorio.

Vengono cosÃ¬ migliorate la sintomatologia e la qualitÃ di vita della persona malataÂ». La procedura, espressione di un lavoro multidisciplinare che ha unito alta competenza professionale e profonda attenzione alla persona, Ã¨ stata realizzata grazie alla stretta collaborazione tra la Clinica Neurologica, l'Endoscopia Digestiva e la Chirurgia, dirette rispettivamente da Laura Bonanni, Maria Marino e Fabio Fiore. L'intervento Ã¨ stato indicato per una paziente affetta da malattia di Parkinson da 15 anni, per la quale l'approccio classico non era praticabile a causa della presenza di una voluminosa ernia jatale che rendeva impossibile il posizionamento della PEG-J per via endoscopica. Pertanto si Ã¨ proceduto in due tempi, nella stessa seduta operatoria: il chirurgo ha prima creato l'accesso chirurgico per via laparoscopica e liberato l'area gastrica dalle aderenze, seguito dalla gastroenterologa che ha condotto la sonda PEG-J per via endoscopica in sede digiunale.

Un approccio altamente personalizzato con una pianificazione condivisa tra le diverse specialitÃ , che ha consentito di portare a termine con successo una procedura non standard, affrontata con precisione clinica e sensibilitÃ umana: la paziente Ã¨ stata accompagnata in ogni fase del percorso, con attenzione non solo all'atto tecnico ma alla qualitÃ complessiva della cura. Â«Questo intervento rappresenta pienamente il valore del lavoro multidisciplinare nella gestione delle fasi avanzate della malattia di Parkinson - sottolinea Sara Varanese, referente del Centro Parkinson e terapie complesse della Clinica Neurologica di Vasto - .

Quando competenze diverse sanno dialogare e la persona resta davvero al centro del percorso di cura, Ã¨ possibile ottenere risultati clinici importanti e, soprattutto, restituire autonomia e dignitÃ di vita ai pazientiÂ». Il lavoro di squadra ha ricevuto l'apprezzamento del Direttore generale della Asl Mauro Palmieri, per il quale Â«sinergie come quella sperimentata a Vasto danno forza all'offerta assistenziale, valorizzano le competenze e soprattutto pongono davvero al centro il malato. Un principio semplice ma fondamentale nei percorsi di curaÂ». Grazie all'intervento, la paziente ha registrato un significativo miglioramento motorio e ha potuto recuperare un concreto livello di autonomia nelle attivitÃ quotidiane, tornando a gesti e routine che la malattia aveva progressivamente limitato.

Vasto 25.02.2026