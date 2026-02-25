Provincia di Isernia ospita il Festival dellâ€™Educazione Civica promosso dalla Prefettura di Isernia: focus sullâ€™articolo 9 della Costituzione italiana

Domani, 26 febbraio, alle ore 10:00 nella sala consiliare della Provincia di Isernia, si terrÃ un incontro alla presenza delle scolaresche degli istituti secondari di secondo grado del territorio, dedicato allâ€™approfondimento dellâ€™articolo 9 della Costituzione italiana. Lâ€™iniziativa Ã¨ promossa dalla Prefettura di Isernia nellâ€™ambito del Festival dellâ€™Educazione Civica 2025-2026 e si inserisce tra le attivitÃ previste dal protocollo dâ€™intesa siglato tra la stessa Prefettura, lâ€™Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione Lello Lombardi.

Lâ€™incontro intende offrire alle giovani generazioni un momento di riflessione condivisa sui valori della legalitÃ , della responsabilitÃ istituzionale e della salvaguardia del patrimonio comune, rafforzando al contempo il dialogo tra scuola e istituzioni.

Lâ€™articolo 9 della Costituzione promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica e sancisce la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonchÃ© dellâ€™ambiente, della biodiversitÃ e degli ecosistemi, anche nellâ€™interesse delle future generazioni. Si tratta di un principio fondamentale dellâ€™ordinamento repubblicano e di un riferimento essenziale per lâ€™azione delle istituzioni a ogni livello.