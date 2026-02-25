Cerro al Volturno, Di Ianni: riapertura imminente dello svincolo Cupone dopo gli interventi di messa in sicurezza

Il Comune di Cerro al Volturno informa che lo svincolo in localitÃ Cupone sarÃ riaperto nei prossimi giorni, a seguito delle verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza effettuati. Con Ordinanza n. 01 del 29.01.2026, il Comune aveva disposto, quale atto dovuto e necessario per la tutela della pubblica sicurezza, la chiusura al traffico dello svincolo in ingresso a Cerro al Volturno dalla Fondovalle Sangro (provenienza Rionero e direzione Venafro).

Le successive note trasmesse da ANAS in data 5 febbraio e dalla Provincia di Isernia in data 16 febbraio hanno evidenziato elementi di incertezza in merito alla titolaritÃ del tratto stradale interessato, circostanza che avrebbe potuto determinare un ulteriore prolungamento dei tempi di chiusura dello svincolo. Al fine di evitare ritardi e garantire il ripristino della normale viabilitÃ nel piÃ¹ breve tempo possibile, il Comune, nella stessa giornata del 16 febbraio, ha provveduto a convocare formalmente ANAS e la Provincia di Isernia per un confronto tecnico finalizzato alla definizione della titolaritÃ del tratto stradale e alla conseguente riapertura dello svincolo. Lâ€™incontro, richiesto e promosso dal Comune, si Ã¨ svolto alla presenza dei tecnici di ANAS, della Provincia di Isernia e del Comune

Nel corso della riunione Ã¨ stato effettuato un sopralluogo congiunto, al termine del quale Ã¨ stato redatto apposito verbale. Le verifiche effettuate e gli interventi realizzati consentiranno ora di procedere alla revoca dellâ€™ordinanza di chiusura e al ripristino della normale circolazione, nelle more della definizione definitiva della titolaritÃ del tratto interessato.

Contestualmente, per senso di responsabilitÃ e attenzione verso la sicurezza dei cittadini, grazie alla collaborazione tra la Provincia di Isernia e il Comune sarÃ mantenuto un monitoraggio costante dello svincolo e delle strutture presenti. Il risultato raggiunto Ã¨ frutto della stretta collaborazione istituzionale tra il Comune di Cerro al Volturno, ANAS e la Provincia di Isernia.

Lâ€™Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento ad ANAS per il tempestivo e risolutivo intervento di messa in sicurezza e alla Provincia di Isernia per la disponibilitÃ e lâ€™attenzione dimostrate nellâ€™affrontare con prontezza la problematica.

Lâ€™Amministrazione comunale continuerÃ a seguire con la massima attenzione ogni ulteriore sviluppo, confermando il proprio impegno costante per la sicurezza e la tutela della comunitÃ .

Questo quanto dichiarato dal sindaco Remo Di Ianni

Cerro al Volturno, lÃ¬ 25.02.2026