Corpus Domini 2026, il 12 giugno i Negramaro a Campobasso

Campobasso si prepara a vivere un’edizione fuori dall’ordinario del Corpus Domini. È ufficiale, infatti, che venerdì 12 giugno l’area eventi di Selvapiana ospiterà il concerto dei Negramaro, tra le band più amate del panorama musicale italiano.



L’annuncio segna un passaggio significativo per la manifestazione cittadina, che per la prima volta vedrà il proprio calendario estendersi oltre il tradizionale fine settimana delle celebrazioni religiose. Il concerto della formazione salentina andrà ad affiancare il programma previsto per il 5, 6 e 7 giugno, quando il centro di Campobasso ospiterà concerti gratuiti con artisti di fama nazionale. I nomi saranno annunciati nei prossimi giorni dall’Amministrazione comunale.

La decisione di prolungare di una settimana il cartellone del Corpus Domini punta ad ampliare l’offerta culturale e di intrattenimento della città, consentendo al tempo stesso lo svolgimento delle tradizionali attività fieristiche e l’arrivo del luna park nell’area di Selvapiana. Quello del 12 giugno sarà anche un ritorno atteso. I Negramaro mancano dal capoluogo molisano da vent’anni: l’ultima esibizione a Campobasso risale al 7 gennaio 2006, quando salirono sul palco del Teatro Tenda per una tappa del “Mentre Tutto Scorre Palatour 2006”. A distanza di due decenni, la band torna dunque in città per un appuntamento che si preannuncia tra i momenti clou dell’estate 2026.