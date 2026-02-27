Belmonte del Sannio, otto fatture in pochi giorni: famiglia segnala disagi con GRIM

BELMONTE DEL SANNIO â€“ Una famiglia di Belmonte del Sannio segnala presunte irregolaritÃ nella gestione della propria utenza idrica da parte di GRIM Scarl, il gestore del servizio idrico in numerosi comuni molisani.

Secondo quanto riferito dal cittadino, dopo lâ€™ultima bolletta ricevuta a maggio 2023 â€“ relativa ai consumi del 2022 â€“ non sarebbero piÃ¹ arrivate fatture per circa tre anni, nonostante lâ€™invio delle letture del contatore a giugno e ottobre 2024.

Il 1Â° febbraio 2026, recandosi presso gli sportelli di Isernia, lâ€™utente avrebbe scoperto la presenza di un codice fiscale errato e di un nome incompleto associati alla propria utenza. Lâ€™operatrice, dopo aver recuperato una precedente email inviata nel giugno 2024, avrebbe invitato il cittadino a formalizzare la segnalazione tramite PEC o a recarsi presso la sede centrale.

La PEC viene inviata il 3 febbraio 2026. Il 10 febbraio, perÃ², vengono emesse otto fatture in unâ€™unica soluzione, alcune ritenute duplicate, con scadenze distribuite tra il 21 febbraio e il 1Â° aprile 2026, a intervalli di circa dieci giorni.

La famiglia evidenzia come lâ€™accumulo delle bollette, unito alle scadenze ravvicinate, rappresenti una difficoltÃ economica significativa, chiedendo una verifica delle fatture emesse, lâ€™eventuale annullamento dei duplicati e una rateizzazione piÃ¹ sostenibile.

La vicenda pone lâ€™attenzione sulla gestione amministrativa delle utenze e sulla necessitÃ di chiarezza nei rapporti tra gestore e cittadini. Resta ora attesa unâ€™eventuale replica ufficiale da parte della societÃ per chiarire i punti contestati e fornire spiegazioni sullâ€™accaduto.