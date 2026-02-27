Stellantis, premio zero in Italia e bonus allâ€™estero: la FIOM Molise proclama lo sciopero a Termoli

La comunicazione di Stellantis Ã¨ l'ennesimo schiaffo a un territorio che ha giÃ dato troppo. Mentre lâ€™azienda annuncia che il premio previsto nel CCSL sarÃ pari a zero per i lavoratori italiani, conferma l'erogazione dei bonus in Nord Africa e Sud America. Ãˆ la prova provata che dove si investe il salario cresce, mentre a Termoli si continua a gestire solo il declino.
Le prioritÃ della FIOM Molise: * No alla rinuncia tecnologica: Non accettiamo il disimpegno sulla Gigafactory o il rallentamento sulle nuove tecnologie. Rinunciare all'innovazione significa condannare lo stabilimento all'irrilevanza industriale.
* Basta Alibi: I risultati negativi sono figli di scelte strategiche sbagliate e non possono essere scaricati sulle spalle di chi lavora.
* Investimenti subito: Chiediamo garanzie reali nel piano di maggio.
Servono produzioni che saturino l'occupazione, non la costante minaccia degli ammortizzatori sociali. * Governo assente: La Presidenza del Consiglio deve smettere di restare passiva e convocare subito le parti a Palazzo Chigi. Per dire basta a questa incertezza, la RSA FIOM di Termoli ha proclamato per oggi, venerdÃ¬ 27 febbraio 2026 lo sciopero di 2 ore a fine turno per ogni squadra.
Per la FIOM TERRITORIALE MOLISE Alfredo Fegate