Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

GRIM Scarl fa chiarezza sulle bollette 2022-2025: allarme ingiustificato, le fatture sono corrette

AttualitÃ 
Condividi su:

INGIUSTIFICATO ALLARME SU PRESUNTE BOLLETTE ERRATE 

La GRIM Scarl, alla luce delle recenti numerose e pressanti richieste ricevute a seguito del recapito delle fatture per il consumo idrico, comprensive del conguaglio relativo al periodo 2022-2025,

 COMUNICA che, a seguito di un'ulteriore verifica recentemente effettuata, le fatture risultano corrette e devono pertanto essere pagate nei termini previsti.

 INFORMA per doverosa trasparenza, non solo al fine di adempiere a un obbligo di legge ma anche per garantire un rapporto di fiducia tra istituzioni e collettivitÃ , che gli importi riportati nelle fatture apparentemente superiori rispetto alle precedenti derivano dai seguenti fattori: 

âž¤ il calcolo del dovuto ora effettuato sulla base del consumo reale e non piÃ¹ sulla base dei metri cubi presunti;

âž¤ la circostanza che nelle precedenti fatturazioni gli utenti abbiano corrisposto importi significativamente inferiori rispetto a quanto dovuto in base ai consumi reali, talvolta con addebiti delle sole quote fisse;

 âž¤ la conseguente esposizione, in sede di conguaglio, delle somme non precedentemente fatturate; 

âž¤ l'aumento della tariffa disposto e riconosciuto dall'EGAM con deliberazione resa definitiva in data 30.10.2025 e correttamente recepito nelle predette fatturazioni. 

PRECISA che tali conguagli sono stati computati secondo i parametri e le modalitÃ  previste dall'AutoritÃ  di regolazione (ARERA) e non determinano alcun aumento ingiustificato o non dovuto, in quanto calcolati sulla base del consumo giornaliero (c.d. pro die). 

a INVITA, PERTANTO, L'UTENZA verificare i valori riportati nello specchietto "Lettura consumi" in calce alla prima pagina della bolletta ricevuta, con particolare riferimento a data, valore e tipologia di lettura, nonchÃ© al totale dei consumi fatturati. In caso di coincidenza dei predetti valori con quelli in possesso dell'utente, a procedere al pagamento nei termini indicati, al fine di evitare ulteriori aggravi per spese e accessori, potendo eventualmente richiedere, mediante l'apposito modello, le previste forme di rateizzazione. 

Qualora, invece, si riscontrassero documentate anomalie, a fissare un appuntamento tramite il call center con la struttura amministrativa di GRIM, utilizzando i numeri 0874 1919702 ovvero 0874 1962843, al fine di procedere alle opportune verifiche ed eventuali rettifiche. 

CONSIDERATÐž che l'ingiustificato allarme ha determinato un notevole afflusso di utenti presso gli uffici e i recapiti telefonici GRIM, nonchÃ© un conseguente allungamento dei tempi di risposta e di definizione degli appuntamenti, 

SI COMUNICA CHE gli appuntamenti fissati, anche se successivi alla data di scadenza del pagamento, non comporteranno alcun pregiudizio per l'utente, poichÃ©, in tali casi, lascadenza sarÃ  posticipata al decimo giorno successivo alla data dell'appuntamento, previa informazione risoluzione dell'eventuale problematica segnalata

 SI RICORDA, INFINE, che entro tale termine l'utente potrÃ  altresÃ¬ richiedere le previste forme di rateizzazione fino a un massimo di 12 rate. 

GRIM GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE Scarl 

Il Presidente del C. dj A. / Rag Massimo Saluppo

Condividi su:

Seguici su Facebook