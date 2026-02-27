GRIM Scarl fa chiarezza sulle bollette 2022-2025: allarme ingiustificato, le fatture sono corrette

INGIUSTIFICATO ALLARME SU PRESUNTE BOLLETTE ERRATE

La GRIM Scarl, alla luce delle recenti numerose e pressanti richieste ricevute a seguito del recapito delle fatture per il consumo idrico, comprensive del conguaglio relativo al periodo 2022-2025,

COMUNICA che, a seguito di un'ulteriore verifica recentemente effettuata, le fatture risultano corrette e devono pertanto essere pagate nei termini previsti.

INFORMA per doverosa trasparenza, non solo al fine di adempiere a un obbligo di legge ma anche per garantire un rapporto di fiducia tra istituzioni e collettivitÃ , che gli importi riportati nelle fatture apparentemente superiori rispetto alle precedenti derivano dai seguenti fattori:

âž¤ il calcolo del dovuto ora effettuato sulla base del consumo reale e non piÃ¹ sulla base dei metri cubi presunti;

âž¤ la circostanza che nelle precedenti fatturazioni gli utenti abbiano corrisposto importi significativamente inferiori rispetto a quanto dovuto in base ai consumi reali, talvolta con addebiti delle sole quote fisse;

âž¤ la conseguente esposizione, in sede di conguaglio, delle somme non precedentemente fatturate;

âž¤ l'aumento della tariffa disposto e riconosciuto dall'EGAM con deliberazione resa definitiva in data 30.10.2025 e correttamente recepito nelle predette fatturazioni.

PRECISA che tali conguagli sono stati computati secondo i parametri e le modalitÃ previste dall'AutoritÃ di regolazione (ARERA) e non determinano alcun aumento ingiustificato o non dovuto, in quanto calcolati sulla base del consumo giornaliero (c.d. pro die).

a INVITA, PERTANTO, L'UTENZA verificare i valori riportati nello specchietto "Lettura consumi" in calce alla prima pagina della bolletta ricevuta, con particolare riferimento a data, valore e tipologia di lettura, nonchÃ© al totale dei consumi fatturati. In caso di coincidenza dei predetti valori con quelli in possesso dell'utente, a procedere al pagamento nei termini indicati, al fine di evitare ulteriori aggravi per spese e accessori, potendo eventualmente richiedere, mediante l'apposito modello, le previste forme di rateizzazione.

Qualora, invece, si riscontrassero documentate anomalie, a fissare un appuntamento tramite il call center con la struttura amministrativa di GRIM, utilizzando i numeri 0874 1919702 ovvero 0874 1962843, al fine di procedere alle opportune verifiche ed eventuali rettifiche.

CONSIDERATÐž che l'ingiustificato allarme ha determinato un notevole afflusso di utenti presso gli uffici e i recapiti telefonici GRIM, nonchÃ© un conseguente allungamento dei tempi di risposta e di definizione degli appuntamenti,

SI COMUNICA CHE gli appuntamenti fissati, anche se successivi alla data di scadenza del pagamento, non comporteranno alcun pregiudizio per l'utente, poichÃ©, in tali casi, lascadenza sarÃ posticipata al decimo giorno successivo alla data dell'appuntamento, previa informazione risoluzione dell'eventuale problematica segnalata

SI RICORDA, INFINE, che entro tale termine l'utente potrÃ altresÃ¬ richiedere le previste forme di rateizzazione fino a un massimo di 12 rate.

GRIM GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE Scarl

Il Presidente del C. dj A. / Rag Massimo Saluppo