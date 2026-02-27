Due giovani dell’OLYMPIA Agnonese convocati allo stage territoriale di Castel di Sangro

Lunedì 2 marzo 2026, presso lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, si terrà uno stage di formazione territoriale rivolto ai ragazzi dei CFT e delle società AST di Abruzzo e Molise.

Si tratta di un appuntamento di grande rilievo per i giovani calciatori coinvolti, che avranno l’opportunità di svolgere attività sul campo insieme a coetanei provenienti da un’altra regione, vivendo un’importante esperienza di confronto, crescita e condivisione, sia dal punto di vista tecnico che umano. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per sviluppare le competenze calcistiche, promuovere i valori sani dello sport e rafforzare il senso di appartenenza al percorso formativo territoriale.

Per la società OLYMPIA Agnonese settore giovanile – affermano i responsabili Sica e Verdile – sono stati convocati e saranno presenti il giovane portiere Di Lullo Andrea (classe 2013) e il giovane Paoletta Alessandro (classe 2013), che rappresenterà il centro federale di Montenero di Bisaccia.

Per entrambi i ragazzi si tratta del secondo anno consecutivo di frequenza, per merito, al centro federale di Castel di Sangro, a conferma dell’impegno, della costanza e delle qualità dimostrate nel loro percorso di crescita sportiva.

Grande soddisfazione in casa Olympia per la convocazione dei due promettenti atleti, con l’augurio di vivere al meglio questa importante esperienza formativa.

A Di Lullo e Paoletta va il più sentito in bocca al lupo per lo stage di lunedì.