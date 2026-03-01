Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci con “Per sempre sì”

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si chiude con la vittoria di Sal Da Vinci e del suo brano “Per sempre sì”. Un successo che, per il Molise, assume un significato particolare: il 19 luglio 2025, proprio dal Teatro Verde di Termoli era partita la prima data ufficiale del “Stasera che sera – Summer Tour 2025”. Un inizio simbolico che oggi si lega idealmente al trionfo dell’Ariston.
Una vittoria che arriva al termine di un’edizione intensa, costruita su testi personali, identità definite e racconti autentici. Proprio come si percepiva alla vigilia: meno effetto, più contenuto. E alla fine il palco dell’Ariston ha premiato una canzone che parla di amore assoluto, di quel momento in cui due persone scelgono di promettersi un futuro insieme, nella speranza che sia davvero per sempre. “Per sempre sì” racconta il primo incontro tra due persone travolte da un sentimento accecante, quello che spinge a immaginare una vita insieme fin dal primo istante.
Una carriera lunga oltre quarant’anni
Per Sal Da Vinci si tratta di un traguardo che corona una carriera lunga oltre quattro decenni, fatta di sogni, momenti difficili e rinascite. Dopo il successo di “Rossetto e caffè” nel 2024, il tour estivo partito da Termoli aveva rappresentato una nuova fase artistica. Oggi la vittoria a Sanremo segna una consacrazione ulteriore.
La classifica
1º: Sal Da Vinci
2º: Sayf
3º: Ditonellapiaga
4º: Arisa
5º: Fedez & Marco Masini
Subito fuori dalla top five, al sesto posto il molisano Nayt.
7º: Fulminacci
8º: Ermal Meta
9º: Serena Brancale
10º: Tommaso Paradiso
11º: LDA & Aka 7even
12º: Luchè
13º: Bambole di Pezza
14º: Levante
15º: J-Ax
16º: Tredici Pietro
17º: Samurai Jay
18º: Raf
19º: Malika Ayane
20º: Enrico Nigiotti
21º: Maria Antonietta & Colombre
22º: Michele Bravi
23º: Francesco Renga
24º: Patty Pravo
25º: Chiello
26º: Elettra Lamborghini
27º: Dargen D’Amico
28º: Leo Gassmann
29º: Mara Sattei
30º: Eddie Brock
I premi assegnati
Premio della Critica “Mia Martini” a Fulminacci.
Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla” e Premio TIM per l’artista più votata sui social a Serena Brancale.
Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo a Fedez & Marco Masini.
Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale a Ditonellapiaga.
Sanremo 2026 si archivia così: con una promessa d’amore che conquista il primo posto e con un doppio motivo di orgoglio per il Molise. Dalla prima data del tour estivo a Termoli fino al sesto posto del molisano Nayt, il filo che lega il Festival alla nostra terra quest’anno è più forte che mai.