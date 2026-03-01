Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci con “Per sempre sì”

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si chiude con la vittoria di Sal Da Vinci e del suo brano “Per sempre sì”. Un successo che, per il Molise, assume un significato particolare: il 19 luglio 2025, proprio dal Teatro Verde di Termoli era partita la prima data ufficiale del “Stasera che sera – Summer Tour 2025”. Un inizio simbolico che oggi si lega idealmente al trionfo dell’Ariston.



Sal Da Vinci durante la prima data del tour estivo 2025 al Teatro Verde di Termoli.





Una vittoria che arriva al termine di un’edizione intensa, costruita su testi personali, identità definite e racconti autentici. Proprio come si percepiva alla vigilia: meno effetto, più contenuto. E alla fine il palco dell’Ariston ha premiato una canzone che parla di amore assoluto, di quel momento in cui due persone scelgono di promettersi un futuro insieme, nella speranza che sia davvero per sempre. “Per sempre sì” racconta il primo incontro tra due persone travolte da un sentimento accecante, quello che spinge a immaginare una vita insieme fin dal primo istante.

Una carriera lunga oltre quarant’anni

Per Sal Da Vinci si tratta di un traguardo che corona una carriera lunga oltre quattro decenni, fatta di sogni, momenti difficili e rinascite. Dopo il successo di “Rossetto e caffè” nel 2024, il tour estivo partito da Termoli aveva rappresentato una nuova fase artistica. Oggi la vittoria a Sanremo segna una consacrazione ulteriore.

La classifica

1º: Sal Da Vinci

2º: Sayf

3º: Ditonellapiaga

4º: Arisa

5º: Fedez & Marco Masini

Subito fuori dalla top five, al sesto posto il molisano Nayt.

7º: Fulminacci

8º: Ermal Meta

9º: Serena Brancale

10º: Tommaso Paradiso

11º: LDA & Aka 7even

12º: Luchè

13º: Bambole di Pezza

14º: Levante

15º: J-Ax

16º: Tredici Pietro

17º: Samurai Jay

18º: Raf

19º: Malika Ayane

20º: Enrico Nigiotti

21º: Maria Antonietta & Colombre

22º: Michele Bravi

23º: Francesco Renga

24º: Patty Pravo

25º: Chiello

26º: Elettra Lamborghini

27º: Dargen D’Amico

28º: Leo Gassmann

29º: Mara Sattei

30º: Eddie Brock

I premi assegnati

Premio della Critica “Mia Martini” a Fulminacci.

Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla” e Premio TIM per l’artista più votata sui social a Serena Brancale.

Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo a Fedez & Marco Masini.

Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale a Ditonellapiaga.

Sanremo 2026 si archivia così: con una promessa d’amore che conquista il primo posto e con un doppio motivo di orgoglio per il Molise. Dalla prima data del tour estivo a Termoli fino al sesto posto del molisano Nayt, il filo che lega il Festival alla nostra terra quest’anno è più forte che mai.