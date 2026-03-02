Il Futuro in Campo: Ad Agnone il Terzo Workshop Tecnico targato U.S. Sassuolo e Olympia Agnonese

AGNONE – Il grande calcio giovanile torna protagonista in Alto Molise. Martedì 3 marzo, a partire dalle ore 17.00, lo stadio "Civitelle" di Agnone ospiterà un appuntamento di alto profilo formativo: il terzo incontro del Workshop Tecnico dedicato alla categoria Esordienti 2013-2014.

L’evento si inserisce nel prestigioso progetto triennale "Generazione S", l'iniziativa lanciata dall'U.S. Sassuolo Calcio per condividere valori, metodologie e competenze con le realtà dilettantistiche d’eccellenza sul territorio nazionale.

La sessione formativa sarà guidata da due figure di riferimento per il settore giovanile:

Mister Domenico Di Gesù: Tecnico dell'attività di base dell'U.S. Sassuolo Calcio, esperto dei protocolli formativi neroverdi.

Mister Angelo Brunetti: Tecnico dell'Olympia Agnonese, punto di giuntura tra la realtà locale e il progetto nazionale.

L'incontro non sarà solo un momento di crescita per i piccoli atleti, ma un vero e proprio "master" sul campo per tutti gli istruttori. Saranno infatti presenti tutti i mister del settore giovanile dell’Olympia Agnonese, pronti a confrontarsi con le metodologie di una società di Serie A.

Un invito aperto al territorio

L'Olympia Agnonese sottolinea l'importanza della condivisione in questo percorso di crescita. Per questo motivo, la manifestazione è ufficialmente aperta a:

I genitori dei ragazzi, per osservare da vicino il percorso educativo e sportivo offerto ai propri figli.

I tecnici delle altre scuole calcio del Molise, invitati a partecipare per favorire un momento di aggiornamento e confronto reciproco.