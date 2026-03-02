Conguagli e tariffe Grim, Cgil e Federconsumatori chiedono audizione urgente in regione

La CGIL Molise e Federconsumatori Molise rilevando che Nelle ultime settimane si Ã¨ registrata una crescente e diffusa preoccupazione tra i cittadini, lavoratori e imprenditori molisani a causa del recapito di bollette dell'acqua emesse dalla societÃ GRIM Scarl, caratterizzate da importi sensibilmente elevati e spesso riferite a conguagli pluriennali relativi al periodo 2022-2025;

Numerose segnalazioni pervenute presso le nostre sedi e i nostri sportelli da parte degli utenti evidenziano potenziali anomalie nei criteri di calcolo, nell'applicazione delle nuove tariffe approvate dall'EGAM e nella gestione delle letture dei consumi, che in molti casi non sembrano corrispondere ai consumi reali effettivamente registrati; ï‚·

Nonostante le recenti rassicurazioni fornite dalla GRIM a mezzo stampa, in cui viene difesa la correttezza dellâ€™operato e l'inevitabilitÃ degli incrementi dovuti ad adeguamenti tariffari, permane un forte clima di incertezza e di oggettivo disagio sociale per migliaia di lavoratori e famiglie

CONSIDERATO CHE Il servizio idrico rappresenta un bene comune essenziale e la trasparenza e la correttezza delle tariffe costituiscono un diritto fondamentale e inalienabile degli utenti; ï‚· Risulta improcrastinabile fare piena luce sulla legittimitÃ delle fatturazioni e sulla correttezza delle procedure di recupero crediti, verificando al contempo la reale sostenibilitÃ economica delle soluzioni di rateizzazione proposte, specialmente per le fasce di utenza piÃ¹ deboli;

ll Consiglio Regionale detiene un ruolo centrale di vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici e di mediazione tra i soggetti gestori e le istanze di tutela provenienti dal territorio;

HANNO CHIESTO ai sensi del Regolamento interno del Consiglio Regionale, di voler convocare nel piÃ¹ breve tempo possibile un'audizione presso la Commissione Consiliare competente, invitando a partecipare: ï‚· Il Presidente della GRIM Scarl, affinchÃ© fornisca puntuali chiarimenti tecnici sui criteri di fatturazione e sulle criticitÃ segnalate; ï‚· Il Consigliere delegato alle Risorse Idriche, Massimo Sabusco, per le sue funzioni di coordinamento tra l'Ente Regione e i soggetti gestori;

ï‚· Le scriventi Organizzazioni (Federconsumatori e CGIL) ed eventualmente altre associazioni locali portatrici di interesse, per dare voce alle istanze dei cittadini e sottoporre all'attenzione istituzionale i casi di anomalie riscontrate direttamente dagli utenti. L'obiettivo dell'audizione Ã¨ l'individuazione di soluzioni condivise che garantiscano il rispetto dei diritti dei cittadini, dei consumatori e la risoluzione delle problematiche legate ai carichi esattoriali in corso.

Il Segretario Generale della CGIL Molise Paolo De Socio

Il Presidente Federconsumatori Molise Michele