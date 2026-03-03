Partecipa a Alto Molise

Montenero di Bisaccia, assalto al Postamat nella notte

Esplosione provoca gravi danni alla struttura, lievi conseguenze anche per lâ€™edificio scolastico posto di fronte.

Sul posto Ã¨ intervenuta questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli, in supporto alle forze dellâ€™ordine.

Lâ€™azione, avvenuta nelle ore notturne, ha provocato ingenti danni alla struttura a causa dellâ€™esplosione utilizzata per colpire lo sportello automatico. Dopo lâ€™intervento degli artificieri, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una verifica a vista dello stato dei luoghi, riscontrando danni significativi allâ€™edificio.

Dopo i sopralluoghi, si Ã¨ reso necessario adottare misure urgenti di tutela, tra cui lâ€™interdizione dellâ€™area fino alla realizzazione degli opportuni lavori di ripristino. Danni, seppur piÃ¹ contenuti, anche per lâ€™edificio scolastico situato di fronte allâ€™ufficio postale, dove si Ã¨ registrata principalmente la rottura di alcune finestre.

