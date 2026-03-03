Giorgia inaugura il tour “G - SUMMER” a Termoli: data zero il 10 luglio all’Arena del Mare

Termoli si prepara ad accogliere Giorgia, una delle voci più iconiche della musica italiana con oltre vent’anni di carriera, per la data zero del suo nuovo tour estivo. L’appuntamento è fissato per il 10 luglio 2026 all’Arena del Mare, dove prenderà ufficialmente il via “G - SUMMER”, che toccherà complessivamente 13 città italiane.

Termoli consolida la sua vocazione musicale dopo l’estate 2025, caratterizzata da grandi eventi e dalla presenza di artisti di rilievo nazionale, molti dei quali hanno scelto proprio la città per la data zero dei loro tour.

Sul palco, Giorgia sarà affiancata da un ensemble di musicisti di alto livello: Sonny Thompson al basso e chitarra, Mike Scott alla chitarra, William Mylious Johnson alla batteria, Gian Luca Ballarin al piano e tastiere e Fabio Visocchi alle tastiere. Completano la formazione i cori di Diana Winter e Andrea Faustini, insieme alla sezione d’archi composta da Valentina Sgarbossa (violoncello), Caterina Coco e Alessio Cavalazzi (violino) e Matteo Lipari (viola).

I biglietti sono disponibili su ticketone.it.