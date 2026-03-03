Isernia, investito da uno scooter: pedone e conducente ricoverati in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella giornata odierna a Isernia, lungo viale 3 Marzo 1970, dove un pedone è stato investito da uno scooter mentre attraversava sulle strisce.

Nell’impatto è rimasto coinvolto anche il conducente del mezzo che, a seguito dell’urto, è caduto sull’asfalto. Entrambi hanno riportato ferite non lievi e sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni sono attualmente al vaglio dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, oltre alle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto.