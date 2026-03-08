Comune di Agnone, esternalizzato il servizio di gestione delle multe

Il Comune di Agnone ha deciso di affidare all’esterno il servizio di gestione amministrativa dell’Ufficio di Polizia Locale per l’anno 2026. Con la determinazione n.128 del 6 marzo, il responsabile dell’Area Vigilanza ha disposto l’acquisto del servizio di esternalizzazione denominato “Gestione Ufficio Polizia Locale”.

L’incarico è stato affidato alla società Halley Informatica s.r.l. di Matelica, azienda specializzata nei servizi informatici per la pubblica amministrazione. Il costo complessivo dell’operazione ammonta a 1.354,20 euro, IVA inclusa, e riguarda la gestione di un massimo di 300 verbali, con esclusione delle spese di spedizione.

L’obiettivo dell’affidamento è quello di rendere più efficiente l’accertamento e la contestazione delle infrazioni al Codice della strada, attraverso un supporto tecnico e amministrativo specializzato nella gestione delle procedure legate ai verbali.

Il servizio avrà validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e sarà finanziato utilizzando i proventi derivanti dalle sanzioni stradali, come previsto dal bilancio comunale.

Il provvedimento sostituisce una precedente determinazione adottata nel mese di febbraio, che conteneva alcuni errori materiali. Il responsabile del procedimento è l’agente di Polizia Locale Alessandro Cimmino.

L’atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, come previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.