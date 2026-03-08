Trasporto a chiamata nell’Alto Molise: arrivano sette minivan per cittadini e disabili

La Giunta comunale di Agnone ha approvato le migliorie e il quadro economico aggiornato del progetto relativo al sistema di mobilità integrata per l’area interna dell’Alto Medio Sannio. L’intervento, denominato “Sistema di mobilità integrata nel modello trasporto a chiamata”, rientra nella Strategia Nazionale per le Aree Interne ed è finalizzato a migliorare i servizi di trasporto nei piccoli comuni del territorio.

Il progetto prevede l’acquisto di sette minivan da nove posti, dotati di pedana per il trasporto di persone con disabilità e di posto dedicato per carrozzina. I mezzi saranno utilizzati per attivare un servizio di trasporto su prenotazione destinato soprattutto ai cittadini che hanno difficoltà negli spostamenti, come anziani e persone fragili, facilitando l’accesso a servizi sanitari, uffici e altre necessità quotidiane.

La gara per la fornitura dei veicoli è stata aggiudicata alla società Focaccia Group, con sede a Cervia, per un importo di 458.878 euro oltre IVA, per un totale di circa 559 mila euro.

Il progetto complessivo ha un valore di circa 793 mila euro e comprende, oltre all’acquisto dei minivan, anche le spese per la gestione del servizio, tra cui software di prenotazione, assicurazioni, manutenzione dei mezzi e il personale necessario.

Le risorse provengono dai fondi statali destinati alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, con l’obiettivo di migliorare i servizi essenziali nei territori più periferici.

Il servizio sarà a disposizione dei 33 comuni dell’area interna Alto Medio Sannio, con il Comune di Agnone nel ruolo di ente capofila del progetto. L’obiettivo è offrire un sistema di trasporto più flessibile e accessibile, in grado di rispondere alle esigenze di mobilità delle comunità locali.