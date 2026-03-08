8 marzo, oltre 2.400 donne nei Vigili del Fuoco

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha rivolto un augurio a tutte le donne, sottolineando il contributo sempre piÃ¹ significativo della componente femminile allâ€™interno dellâ€™organizzazione.



Sono 2.454 le donne che oggi prestano servizio nel Corpo nazionale, una presenza distribuita in tutti i settori: dal soccorso tecnico urgente ai ruoli tecnico-professionali. La presenza femminile cresce anche nei livelli di responsabilitÃ . Attualmente sono 48 le donne nella dirigenza, tra cui 2 dirigenti generali e 8 dirigenti superiori.

Sul fronte operativo sono 550 le professioniste tra vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto impegnate quotidianamente negli interventi di soccorso, affiancate da 97 funzionari direttivi e 53 ispettori antincendi. Le donne sono presenti anche nei reparti speciali: nel settore aereo operano due piloti e uno specialista di aeromobile. Nel gruppo sportivo Fiamme Rosse militano 14 atlete, mentre sei musiciste fanno parte della Banda musicale del Corpo.

Un contributo importante arriva infine dallâ€™area medico-sanitaria e dai ruoli tecnico-professionali: 18 professioniste operano nellâ€™ambito sanitario e oltre 1.600 lavorano nei settori informatico, amministrativo e logistico-gestionale.