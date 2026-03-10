Centri per lâ€™Impiego del Molise: disservizi dovuti a problemi ai sistemi informatici nazionali

Lâ€™Agenzia Regionale Molise Lavoro informa la cittadinanza che, a partire dai giorni scorsi, si stanno verificando anomalie ripetute nel funzionamento dei sistemi informatici utilizzati dai Centri per lâ€™Impiego della regione per lâ€™erogazione dei propri servizi allâ€™utenza. Si precisa che i disservizi non dipendono dallâ€™operato delle strutture regionali, le quali non gestiscono direttamente le piattaforme e i portali interessati.

Trattasi, infatti, di infrastrutture informatiche di livello nazionale, la cui gestione e manutenzione Ã¨ affidata a soggetti terzi competenti. Gli uffici interessati hanno giÃ provveduto a segnalare il problema alle autoritÃ e agli enti gestori responsabili, sollecitando un intervento risolutivo con la massima urgenza. Nelle more del ripristino della piena funzionalitÃ , gli operatori dei Centri per lâ€™Impiego si adopereranno per garantire, nei limiti del possibile, la continuitÃ dei servizi essenziali e per assistere i cittadini che necessitano di supporto.

Lâ€™Agenzia Regionale Molise Lavoro si scusa per gli eventuali disagi arrecati allâ€™utenza e assicura che verranno forniti aggiornamenti non appena la situazione sarÃ risolta.