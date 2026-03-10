I Nomadi a Montenero di Bisaccia: concerto il 16 maggio in Piazza della Libertà

Sarà la storica band dei Nomadi ad esibirsi sabato 16 maggio a Montenero di Bisaccia, in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna di Bisaccia. Il concerto, a ingresso gratuito, si terrà alle ore 21:30 sul palco allestito in Piazza della Libertà ed è uno degli appuntamenti principali del programma civile.

L’evento è organizzato dal Comitato Feste in collaborazione con Muzak Eventi del vastese Nando Miscione. Il gruppo emiliano torna così a esibirsi nella cittadina molisana dopo ventisette anni, pronto a regalare al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni e grandi successi. La tappa rientra nel “Live Tour 2026”, tournée che porterà la band in numerose città italiane e non solo. I Nomadi sono una delle realtà musicali più longeve del panorama italiano. Prima di loro, a livello internazionale, solo i Rolling Stones possono vantare una carriera altrettanto duratura. La band nasce nei primi anni Sessanta tra Modena e Reggio Emilia dall’iniziativa di Beppe Carletti e Augusto Daolio. Il debutto ufficiale risale al 1963, mentre il nome “Nomadi”, scelto quasi casualmente, si è rivelato nel tempo perfetto per descrivere lo spirito itinerante del gruppo, protagonista di interminabili tournée che hanno attraversato l’Italia da nord a sud.

Nel corso della loro carriera i Nomadi hanno pubblicato 52 lavori discografici tra album in studio, live e raccolte, superando i 15 milioni di copie vendute. La loro musica ha saputo conquistare generazioni diverse di ascoltatori: oggi si contano oltre cento fan club ufficiali e numerose cover band riconosciute su tutto il territorio nazionale. Da sempre il percorso artistico della band è accompagnato da un forte impegno sociale e umanitario, con la promozione di numerose iniziative solidali in Italia e all’estero. Nel 2025 il gruppo è tornato sulle scene con un nuovo album dal vivo, a dieci anni di distanza dal precedente. Il progetto segna un ritorno alle origini e alla dimensione che da sempre caratterizza l’identità dei Nomadi: la musica dal vivo. Il nuovo live segna anche un passaggio importante nella storia del gruppo: è infatti il primo registrato con Juri Cilloni alla voce, interprete che negli ultimi anni ha saputo raccogliere e rinnovare l’eredità artistica della band, e con la new entry Domenico Inguaggiato alla batteria, che contribuisce con una nuova energia al sound del gruppo.

L’annuncio è arrivato ufficialmente dal Comitato Feste, che ha voluto ringraziare sin da ora quanti contribuiranno alla realizzazione dell’evento. Il concerto dei Nomadi arricchirà il calendario delle celebrazioni dedicate alla Madonna di Bisaccia e a San Nicola. Il programma completo degli appuntamenti religiosi, culturali e ricreativi previsti per l’edizione 2026 sarà reso noto nelle prossime settimane.