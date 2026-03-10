Agnone ricorda Giuseppe Ciavarro, artista del legno e restauratore delle sue chiese

Ãˆ venuto a mancare ieri, a Campobasso, Giuseppe Ciavarro, artista del legno e restauratore stimato, che ad Agnone molti ricordano per i suoi preziosi interventi nelle chiese e nei palazzi storici della cittÃ .

Con grande maestria ha lasciato il segno in diversi luoghi simbolo: il portone della chiesa di San Francesco, il restauro del coro nella chiesa di San Biase, oltre ai lavori eseguiti a San Nicola e Santâ€™Antonio. Con pazienza e rispetto per la materia antica restituÃ¬ anche la bellezza originaria ai portoni delle chiese di Santâ€™Emidio e dellâ€™Annunziata, rimuovendo lo smalto e riportando alla luce i preziosi specchi in legno.

Ciavarro lavorÃ² anche per conto della Soprintendenza del Molise, contribuendo alla conservazione del patrimonio artistico e religioso del territorio. La sua abilitÃ artigianale era accompagnata da una grande gentilezza: era sempre disponibile con tutti, e il suo sorriso rimarrÃ nel ricordo di chi lo ha conosciuto.

Tra gli episodi che molti ricordano con affetto, quello avvenuto mentre lavorava nella chiesa di Santâ€™Antonio, quando la sua presenza trasse in inganno alcuni carabinieri entrati in chiesa. Da quellâ€™occasione nacque unâ€™amicizia sincera con chi lo difese, segno del carattere umano e diretto che lo contraddistingueva.

Oltre ai lavori nelle chiese, realizzÃ² opere anche per privati, tra cui il grande portone del palazzo Sabelli.

Lâ€™ultima telefonata, poche settimane fa, era stata lâ€™occasione per parlare delle difficoltÃ della salute. Oggi il pensiero va a lui con gratitudine e affetto.

Che possa riposare in pace.

Le piÃ¹ sincere condoglianze ai familiari.

Alessandro Patriarca, Agnone