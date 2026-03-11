Presentazione del Piano d’Azione della Riserva della Biosfera “Collemeluccio-Montedimezzo-Alto Molise"

Verso il Piano d’Azione partecipato della Riserva della Biosfera “CollemeluccioMontedimezzo-Alto Molise”

Gentilissime/i, con la presente il Consorzio ASSOMAB Alto Molise, in qualità di soggetto

coordinatore della Riserva della Biosfera “Collemeluccio-Montedimezzo-Alto Molise”, riconosciuta

dall’UNESCO nell’ambito del programma Man and the Biosphere (MAB), Vi invita all’evento di

presentazione del percorso di definizione partecipata del primo “Piano d’Azione della Riserva” che

si terrà giovedì 26 marzo 2026, alle ore 16.30 presso la sala del Centro Visite della Riserva

Naturale Orientata di Montedimezzo.

Il Piano d’Azione (PdA) della Riserva della Biosfera sarà il documento attraverso il quale definire,

in modo condiviso con gli stakeholder del territorio, quali progetti perseguire per concretizzare lo

sviluppo sostenibile a livello locale, contestualizzando gli obiettivi globali del programma MaB e

quelli di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (SDGs).

Il Piano d’Azione di una Riserva della Biosfera non è uno strumento di pianificazione territoriale e

non introduce norme o vincoli. Esso rappresenta invece uno strumento di coordinamento e

valorizzazione delle migliori progettualità orientate allo sviluppo sostenibile, proposte e realizzate da

soggetti pubblici e privati.

Il percorso di definizione del PdA rappresenta inoltre un’importante occasione per avviare una nuova

modalità di programmazione territoriale, fondata sul confronto e sulla collaborazione tra istituzioni,

imprese, associazioni e comunità locali. Attraverso questo processo partecipativo e concertativo sarà

possibile costruire una visione condivisa di sviluppo sostenibile per l’Alto Molise, mettendo a sistema

idee, progetti e competenze e contribuendo a orientare in modo più efficace le future opportunità di

sviluppo del territorio.

In coerenza con le tre funzioni principali delle Riserve della Biosfera - Conservazione, Sviluppo ed

Educazione - nel Piano d’Azione potranno confluire progetti che:

 riguardino la conservazione e la valorizzazione dei valori naturalistici e culturali del territorio;

 supportino lo sviluppo socio-economico sostenibile delle comunità e delle imprese locali;

 favoriscano percorsi educativi, di ricerca e di innovazione.

Riserva della Biosfera “Collemeluccio-Montedimezzo-Alto Molise”

Sede operativa: c/o Comune di Pietrabbondante c.so Sannitico, 1 - 86085 - Pietrabbondante (IS)

PEC: riservamabaltomolise@pec.it

Mail: presidente@riservamabaltomolise – amministrazione@riservamabaltomolise.it

Il Piano potrà accogliere progetti strutturati e complessi, ma anche iniziative più piccole e semplici;

interventi materiali o immateriali; progetti già in corso, in fase di programmazione, oppure idee

progettuali che potranno, auspicabilmente, trovare attuazione nel prossimo futuro.

La definizione del Piano d’Azione rappresenta quindi un’importante opportunità di coinvolgimento

degli stakeholder del territorio, aprendo il processo anche a soggetti che normalmente sono meno

coinvolti in questi percorsi e favorendo la costruzione di nuove forme di collaborazione e

cooperazione a livello locale.

Tutti i soggetti coinvolti - enti pubblici, imprese, associazioni, scuole e i vari portatori d’interesse -

possono proporre un progetto affinché venga inserito nel Piano, purché esso produca ricadute

concrete sul territorio e sulle comunità della Riserva della Biosfera, ovvero nei Comuni di Carovilli,

Chiauci, Pescolanciano, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana e Vastogirardi.

I progetti che saranno inseriti nel Piano d’Azione potranno beneficiare di diverse opportunità, tra cui:

 priorità nell’accesso a eventuali finanziamenti destinati alla Riserva della Biosfera da parte

del Governo, della Regione o di altri enti sovraordinati;

 un vantaggio competitivo in termini reputazionali, spendibile nelle attività di raccolta fondi

(partecipazione a bandi, ricerca di sponsorizzazioni, ecc.);

 la possibilità di utilizzare il logo promozionale della Riserva della Biosfera (senza i loghi

UNESCO) negli strumenti di comunicazione dei progetti, i cui risultati potranno inoltre essere

diffusi attraverso i canali di comunicazione della rete internazionale MAB UNESCO.

L’evento di giovedì 26 marzo, aperto a tutti gli interessati, illustrerà struttura, missione e obiettivi

specifici del Piano d’Azione della nostra Riserva della Biosfera, nonché le modalità operative

attraverso cui tutti potranno, in modo semplice e veloce, proporre progettualità nel corso dei prossimi

mesi e contribuire alla definizione del Piano.

Per maggiori informazioni sul processo di definizione del Piano è possibile contattare i seguenti

indirizzi e-mail: presidente@riservamabaltomolise.it, amministrazione@riservamabaltomolise.it,

riservamabaltomolise@pec.it.

Pietrabbondante, 10/03/2026 Presidente del Consorzio

ASSOMAB Alto Molise

(soggetto coordinatore della Riserva)

Ing. Andrea Cinocca