Termoli, Stellantis annuncia 60 nuove uscite: la FIOM dice no all’accordo.

L’11 marzo 2026 si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e Stellantis per discutere la procedura di incentivazione all’uscita (“Separation”) che riguarda lo stabilimento di Termoli. L’azienda ha comunicato 60 ulteriori uscite incentivate.

La FIOM TERRITORIALE MOLISE non ha firmato l’accordo, ribadendo la propria contrarietà a una gestione che continua a ridurre l’occupazione. Questa nuova riduzione arriva a pochi giorni dall’ultimo incontro nazionale, nel quale Stellantis ha illustrato alcune prospettive produttive per Termoli.

Per la FIOM TERRITORIALE MOLISE resta evidente la contraddizione: mentre si annunciano nuove attività, continuano le uscite e prosegue il ricorso agli ammortizzatori sociali. Termoli, 11 marzo 2026 RSA FIOM STELLANTIS TERMOLI FIOM TERRITORIALE MOLISE Alfredo Fegatell