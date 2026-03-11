Molise isolato sui binari: la UILTrasporti denuncia ritardi, la riapertura Campobassoâ€“Isernia potrebbe slittare al 2030

La UILTrasporti Molise, alla luce delle notizie emerse sulla situazione del trasporto ferroviario regionale e dei continui disagi subiti da cittadini, pendolari e studenti, ribadisce con forza la necessitÃ di adottare soluzioni concrete e strutturali per superare lâ€™isolamento infrastrutturale in cui versa il Molise.

Da anni il sistema ferroviario regionale vive una condizione estremamente critica: la stazione di Campobasso Ã¨ stata interessata da importanti lavori infrastrutturali e diverse tratte ferroviarie risultano sospese o sostituite con servizi su gomma, con evidenti difficoltÃ per lâ€™utenza. In questo contesto, destano forte preoccupazione anche i continui slittamenti dei tempi previsti per il ripristino dei collegamenti ferroviari.

In particolare, per la riapertura della tratta Campobassoâ€“Isernia inizialmente si parlava dellâ€™anno 2028, mentre oggi si prospetta uno slittamento al 2030, un rinvio che rischia di prolungare ulteriormente i disagi per pendolari, studenti e lavoratori che quotidianamente devono spostarsi tra le due principali cittÃ della regione.

Per queste ragioni la UILTrasporti Molise ribadisce la necessitÃ di realizzare un collegamento rapido e stabile tra il capoluogo Campobasso e la stazione dellâ€™Alta VelocitÃ di Benevento, al fine di garantire ai cittadini molisani un accesso piÃ¹ efficiente alla rete ferroviaria nazionale. Un collegamento di questo tipo rappresenterebbe una risposta concreta alla condizione di isolamento che penalizza il territorio e consentirebbe di ridurre i tempi di viaggio verso le principali direttrici del Paese.

Parallelamente, Ã¨ indispensabile che i servizi di autobus sostitutivi siano adeguati sia in termini di numero di corse che di qualitÃ dellâ€™offerta. I bus che sostituiscono i treni devono garantire standard adeguati allâ€™utenza, con livelli di comfort, accessibilitÃ e servizi di bordo che siano equiparabili, per quanto possibile, a quelli offerti dal trasporto ferroviario.

La UILTrasporti Molise richiama inoltre lâ€™attenzione su unâ€™altra criticitÃ infrastrutturale di grande rilievo: la linea ferroviaria Campobassoâ€“Termoli, chiusa da anni anche a causa delle frane che interessano il territorio di Casacalenda. Questa tratta rappresenta un collegamento strategico tra lâ€™entroterra e la costa adriatica e non puÃ² continuare a rimanere inutilizzata. Ãˆ pertanto necessario programmare interventi strutturali e definitivi di messa in sicurezza e ripristino dellâ€™infrastruttura, affinchÃ© la linea torni a svolgere pienamente il proprio ruolo nel sistema di mobilitÃ regionale.

Il Molise non puÃ² continuare a vivere una condizione di marginalitÃ nei collegamenti ferroviari e nei servizi di mobilitÃ . Per questo motivo la UILTrasporti Molise chiede alle istituzioni regionali e nazionali, a RFI e a Trenitalia un impegno concreto e tempestivo per garantire infrastrutture efficienti, servizi adeguati e collegamenti moderni che restituiscano ai cittadini molisani il diritto alla mobilitÃ .

Il Segretario Generale

Uiltrasporti Molise