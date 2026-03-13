Agnone accoglie il Trophy Tour: grande entusiasmo per la Davis Cup e la Billie Jean King Cup

Si Ã¨ svolto oggi, venerdÃ¬ 13 marzo, ad Agnone un evento di grande prestigio sportivo. Alle ore 11 il palazzetto dello sport di viale Europa ha ospitato una tappa del Trophy Tour, lâ€™iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che porta nelle cittÃ italiane i trofei piÃ¹ importanti del tennis mondiale.

La manifestazione, promossa dallâ€™Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Agnone guidata dalla presidente, lâ€™avv. Rossana Capone, insieme allâ€™amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Saia, ha rappresentato unâ€™occasione unica per sportivi, studenti e appassionati di ammirare da vicino due simboli iconici del tennis internazionale: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

Allâ€™evento hanno partecipato numerose autoritÃ e rappresentanti delle istituzioni: il presidente della Regione Francesco Roberti, lâ€™ingegne Rocco Sabelli â€“ principale promotore dellâ€™iniziativa che ha portato il Trophy Tour ad Agnone â€“ il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, il presidente del CONI regionale e altre autoritÃ del territorio.

Grande partecipazione anche da parte dei giovani: erano presenti infatti gli studenti delle scuole medie e superiori della cittÃ . Ad aprire ufficialmente la manifestazione sono stati i bambini delle classi quinte della scuola elementare che hanno intonato con emozione lâ€™inno nazionale, dando inizio alla cerimonia.

La manifestazione Ã¨ stata inaugurata dalla presidente del Tennis Agnone, lâ€™avv. Rossana Capone, e dal sindaco Daniele Saia, che hanno dato il benvenuto a tutti i partecipanti .

Nel suo intervento il presidente della Federazione, Angelo Binaghi, si Ã¨ congratulato per lâ€™organizzazione e per la calorosa accoglienza ricevuta, ricordando come la sua presenza ad Agnone fosse un impegno promesso da tempo e mantenuto con piacere verso questa cittÃ dâ€™arte.

A chiudere gli interventi Ã¨ stato lâ€™ingegner Sabelli, che ha ringraziato il presidente Binaghi per aver portato le due coppe ad Agnone mantenendo la promessa fatta. Nel suo discorso ha perÃ² voluto lanciare anche un forte messaggio alla comunitÃ e alle istituzioni presenti.

Sabelli ha infatti sottolineato quanto lo sport sia fondamentale per la vita e la salute delle piccole comunitÃ come quella agnonese, ma ha ribadito che da solo non basta: Ã¨ indispensabile anche la tutela della salute attraverso strutture sanitarie adeguate. Ha quindi evidenziato con preoccupazione come ad Agnone tali servizi stiano progressivamente scomparendo, con il rischio concreto di compromettere il futuro del paese. Rivolgendosi alle autoritÃ presenti ha lanciato un appello affinchÃ© venga difesa e mantenuta la struttura ospedaliera locale, ricordando che senza assistenza sanitaria un territorio Ã¨ destinato a spopolarsi.

Un messaggio forte e sentito che ha ricevuto calorosi applausi e numerosi attestati di stima da parte dei presenti.

A conclusione della manifestazione, i partecipanti hanno potuto visitare lâ€™esposizione delle due coppe â€“ visibili fino alle ore 20 con orario continuato â€“ e condividere un ricco buffet offerto dallâ€™amministrazione comunale.

Presente anche la societÃ Olympia Agnone con tutti i suoi tesserati, dai piÃ¹ piccoli agli adulti. Il presidente Russo e il vicepresidente Sica hanno omaggiato il presidente Binaghi con una maglia granata personalizzata con il suo cognome e con un gagliardetto della societÃ , gesto molto apprezzato dal numero uno del tennis italiano.

La giornata si Ã¨ cosÃ¬ conclusa in un clima di grande partecipazione, orgoglio e passione sportiva per tutta la comunitÃ agnonese.