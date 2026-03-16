Vinchiaturo, a fuoco una canna fumaria: evitati danni allâ€™abitazione

Questa mattina, 16 marzo, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso Ã¨ intervenuta in agro di Vinchiaturo a seguito dellâ€™incendio di una canna fumaria.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme e a verificare che il rogo non si fosse propagato alla copertura dellâ€™abitazione, realizzata in legno. Grazie al tempestivo intervento della squadra Ã¨ stato possibile evitare ulteriori danni e scongiurare la propagazione dellâ€™incendio allâ€™intero edificio.