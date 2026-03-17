Paupisi, il ritorno di Antonia: l’abbraccio del sindaco e di tutta la comunità

Grande emozione a Paupisi per il ritorno a casa di Antonia Ocone, la giovane sedicenne sopravvissuta alla tragedia che ha colpito la sua famiglia. Dopo sei mesi segnati da paura, attesa e speranza, la ragazza è finalmente rientrata nella sua abitazione, accolta dall’affetto dei familiari e dall’abbraccio simbolico dell’intero paese.

In questi mesi la comunità si è stretta attorno alla giovane, seguendo con apprensione e partecipazione ogni fase del suo percorso: dal risveglio ai primi segnali di miglioramento, fino alla riabilitazione. Un cammino difficile, affrontato con grande forza e determinazione, che ha profondamente colpito i cittadini.

A celebrare questo momento è stato anche il sindaco Salvatore Coletta, che ha voluto dedicare ad Antonia un messaggio pubblico carico di emozione e riconoscenza, a nome dell’intera amministrazione comunale.

Il ritorno della ragazza rappresenta oggi un simbolo di speranza e rinascita per tutta la comunità, che ha condiviso il dolore ma anche la gioia di questo lieto evento.

Il messaggio integrale del sindaco Salvatore Coletta:

“Bentornata a casa, Antonia. ❤️

Ci sono momenti in cui un intero paese si ferma, trattiene il respiro e spera insieme. Oggi è uno di quei momenti.

Dopo sei lunghi mesi di paura, di attesa, di preghiere e di speranza, Antonia è finalmente tornata a casa. Una ragazza di soli sedici anni che ha lottato con una forza straordinaria, affrontando il dolore con un coraggio che ha commosso e unito tutta Paupisi.

In questi mesi abbiamo seguito ogni piccolo passo del suo percorso: il risveglio, i primi segnali di miglioramento, la riabilitazione, la speranza che cresceva giorno dopo giorno. Oggi quella speranza è diventata un abbraccio collettivo.

Vederla tornare nella sua casa, accolta dall’amore della sua famiglia e dall’affetto sincero di un’intera comunità, è stata un’emozione difficile da descrivere.

Le sue parole — “Grazie a tutti per l’amore che mi avete donato” — sono entrate nel cuore di tutti noi.

A nome mio e dell’Amministrazione Comunale voglio esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutte le persone che in questi mesi hanno sostenuto e continuano a sostenere Antonia e la famiglia con affetto e vicinanza.

Cara Antonia, il tuo sorriso oggi è la luce di Paupisi.

Continua a sognare. Noi saremo sempre al tuo fianco.

Salvatore Coletta”