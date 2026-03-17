Sclerosi multipla: a Vasto le terapie diventano rapide, da ore a pochi minuti con la somministrazione sottocutanea

Si alleggerisce lâ€™impatto pratico delle cure per le persone affette da sclerosi multipla seguite dal Centro dedicato allâ€™interno della Clinica neurologica dellâ€™ospedale di Vasto. Ãˆ stata infatti avviata la somministrazione sottocutanea delle terapie biologiche monoclonali, un aggiornamento clinico che riduce drasticamente i tempi.

Il passaggio dalla tradizionale via endovenosa alla formulazione sottocute riguarda lâ€™impiego di anticorpi specifici (anti-CD20 e anti-integrina alfa4), farmaci biologici monoclonali che agiscono colpendo selettivamente componenti del sistema immunitario per rallentare la progressione della patologia e ridurne le ricadute. La riduzione dei tempi non migliora soltanto la qualitÃ di vita di chi riceve le cure: consente allâ€™Ã©quipe medica di trattare un numero maggiore di pazienti nellâ€™arco della stessa giornata, con tempi di attesa piÃ¹ brevi e facilitando lâ€™accesso ai percorsi terapeutici.

Il Centro sclerosi multipla, inserito nella Clinica neurologica diretta dalla professoressa Laura Bonanni, Ã¨ coordinato da Daniela Travaglini con il supporto dellâ€™infermiera specializzata Floriana Di Blasio. La struttura puÃ² prescrivere questi farmaci dallo scorso ottobre e ha un importante bacino di utenza, anche grazie allâ€™apertura di un ambulatorio dedicato nellâ€™ospedale di comunitÃ di Gissi.

Â«Lâ€™introduzione della nuova formulazione â€“ spiega Daniela Travaglini â€“ rappresenta un ulteriore passo verso terapie sempre piÃ¹ efficienti, sicure e vicine alle esigenze delle persone con sclerosi multiplaÂ».