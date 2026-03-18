Controlli antidroga all’Alberghiero di Termoli: Carabinieri e unità cinofile tra i banchi

Non solo prevenzione, ma sensibilizzazione. È questo lo spirito che ha animato un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione in materia di stupefacenti eseguito stamane presso l’Istituto Alberghiero di Termoli, dai Carabinieri della locale Compagnia, coordinati del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti. Obiettivo dunque non solo prevenire le violazioni penali ed amministrative connesse con il consumo di stupefacenti, ma sensibilizzare concretamente i ragazzi ad uno stile di vita “drug free” inculcando loro un messaggio chiaro e netto di rifiuto verso un mondo, quello delle droghe, di dolore ed autodistruzione

. L’attività di oggi si inserisce pienamente nel quadro degli indirizzi forniti dalla Prefettura di Campobasso, sotto la guida del prefetto Michela Lattarulo, che ha ultimamente convocato i dirigenti scolastici per attuare un modello integrato di sicurezza, ribadito da una recente circolare ministeriale. Con i dirigenti scolastici si sono affrontate le tematiche legate al disagio giovanile e all'illegalità, da affrontare con la sinergica collaborazione tra scuole e forze dell'ordine, con un approccio preventivo e non solo repressivo.