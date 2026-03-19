Agnone, furto notturno in un locale del centro storico: danni e razzia di sigarette e alcolici

AGNONE â€“ Nella notte appena trascorsa, un locale situato nel cuore del centro storico di Agnone Ã¨ stato teatro di un furto. I titolari, che hanno scoperto lâ€™accaduto questa mattina, hanno trovato il locale in completo disordine: maniglie rotte, danni agli arredi e scaffali a soqquadro.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno forzando la porta principale sono entrati nel locale e hanno asportato principalmente sigarette e alcolici e una somma di denaro. La piazza in cui si trova il locale Ã¨ videosorvegliata, ma si ipotizza che le telecamere siano state manomesse o disattivate durante il raid.

Le forze dellâ€™ordine sono state immediatamente allertate e stanno raccogliendo elementi utili allâ€™indagine. Gli investigatori invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona a farsi avanti.

Lâ€™episodio desta particolare preoccupazione tra i commercianti della zona. Gli esperti di sicurezza ricordano lâ€™importanza di sistemi di videosorveglianza funzionanti, allarmi collegati a centrali operative e adeguate misure di protezione fisica di porte e serrature.