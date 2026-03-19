19 marzo, Agnone ricorda Giovanni Paolo II: fede e emozione nel giorno di San Giuseppe

Il prossimo 19 marzo, la comunitÃ di Agnone si riunirÃ per celebrare la SolennitÃ di San Giuseppe, in un clima di fede ma anche di memoria condivisa. La celebrazione, che si terrÃ alle ore 18:00 presso la Chiesa di Maria SS.ma di Costantinopoli, sarÃ presieduta dal vescovo Camillo Cibotti.

Questa data, perÃ², non Ã¨ soltanto una ricorrenza liturgica. Per gli agnonesi rappresenta anche un momento carico di emozione e ricordi: il 31Â° anniversario della storica visita di Giovanni Paolo II. L' evento, 19 marzo 1995, ha segnato profondamente la vita della comunitÃ , rimasto impresso nella memoria collettiva come uno dei giorni piÃ¹ intensi e partecipati.

Chi câ€™era ricorda ancora le strade gremite, i volti emozionati, lâ€™attesa vibrante per lâ€™arrivo del Pontefice. Fu una giornata in cui fede e identitÃ si intrecciarono, regalando ad Agnone un momento di grande unitÃ e orgoglio. La presenza di Giovanni Paolo II non fu solo un evento eccezionale, ma unâ€™esperienza spirituale profonda, capace di lasciare un segno duraturo nel cuore dei fedeli.

A distanza di oltre tre decenni, quella stessa emozione rivive ogni anno nel ricordo e nella partecipazione alla celebrazione del 19 marzo. Unâ€™occasione per rinnovare la fede, ma anche per custodire e tramandare una pagina importante della storia cittadina.