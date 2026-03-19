17Âª Edizione della Tavola di San Giuseppe: Tradizione e Cuore a Castelmauro

Domenica 22 marzo a Castelmauro si svolgerÃ la 17Âª edizione della Tavola di San Giuseppe, un evento che da sempre rappresenta un momento importante e coinvolgente per tutta la comunitÃ .
Tradizionalmente, ogni famiglia si prendeva cura della preparazione dei piatti tipici della tavola di San Giuseppe, condividendo il pasto con i propri cari e distribuendo il pane di San Giuseppe ai vicini. Questa usanza unisce preghiera e tradizione in unâ€™occasione di condivisione unica.
Lâ€™evento Ã¨ organizzato dal gruppo volontario Amici di San Giuseppe, in collaborazione con la Parrocchia di San Leonardo e il Comitato Feste. La giornata inizierÃ con la Santa Messa, seguita dalla processione lungo le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale e dalla bellissima statua di San Giuseppe, opera di Paolo di Zinno da Campobasso realizzata nel 1778.
Al termine della processione, presso il Centro Sociale Parrocchiale, sarÃ allestita con cura la scena della famiglia e lâ€™altare di San Giuseppe, cuore dellâ€™evento. Nel pomeriggio, chi lo desidera potrÃ ricevere il pasto di San Giuseppe per consumarlo in famiglia o condividerlo con gli altri partecipanti, mantenendo viva la tradizione comunitaria.
Per la comunitÃ di Castelmauro, San Giuseppe rappresenta da sempre un punto di riferimento e un simbolo di unitÃ familiare. Gli Amici di San Giuseppe esprimono grande soddisfazione per lâ€™edizione di questâ€™anno, sottolineando lâ€™entusiasmo di chi si Ã¨ impegnato nella preparazione dei prodotti, dimostrando ancora una volta la capacitÃ del popolo di Castelmauro di unirsi e superare le sfide per realizzare qualcosa di significativo.