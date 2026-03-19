Vasto, confermate le quattro spiagge per l’accesso agli animali di affezione

Ingresso consentito a Mottagrossa, zona torrente Lebba, area Bagnante e località Buonanotte

Anche per la stagione balneare 2026 sono state individuate le aree del litorale di Vasto soggette a regolamentazione per l’accesso degli animali di affezione. In particolare, l’accesso è consentito, con l’utilizzo di guinzaglio, nelle seguenti quattro aree: porzione di spiaggia libera di “Mottagrossa”, porzione di spiaggia libera a sud della foce del torrente “Lebba”, porzione di spiaggia libera nell’area della “Bagnante”, porzione di spiaggia libera in località “Buonanotte”.

«Anche per questa stagione abbiamo ritenuto opportuno confermare la regolamentazione dello scorso anno – dichiara il sindaco Francesco Menna – per garantire una convivenza equilibrata tra la fruizione turistica del litorale e la presenza degli animali da affezione».

«Garantire modalità di accesso sicure per gli animali da affezione – sottolinea l’assessora al Benessere degli animali, Paola Cianci – rappresenta un segno di civiltà e attenzione che riconosce il loro ruolo nella vita quotidiana delle persone. Le spiagge possono e devono diventare spazi condivisi, in cui il benessere degli animali sia tutelato nel pieno rispetto delle normative vigenti. Siamo da sempre attenti a questo importante legame affettivo, che trasmette sentimenti belli e positivi rendendo la vita di molti di noi più serena e felice».

«L’ordinanza – aggiunge l’assessore al Demanio, Nicola Della Gatta – nasce dall’esigenza di conciliare la tutela del patrimonio demaniale con le necessità di cittadini e visitatori, nel rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza. Una fruizione ordinata e consapevole delle spiagge, supportata da disposizioni chiare, è fondamentale per garantire sicurezza, decoro e accessibilità lungo l’intero litorale».