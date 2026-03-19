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Acqua in Molise: bollette piÃ¹ basse dâ€™Italia ma aumenti record nel 2025 (+17,5%)

AttualitÃ 
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La spesa media sostenuta dalle famiglie in Molise nel 2025 di attesta a 274 euro per la bolletta idrica nell'ipotesi di consumo 182 mc/anno, registrando un aumento pari al +17,5% rispetto al 2024.

A livello nazionale, la spesa media Ã¨ di 528 euro a famiglia, con un incremento del +5,4% rispetto all'anno precedente

Lo si apprende da un report di Cittadinanzattiva.
    La regione in cui si spende meno Ã¨ proprio il Molise che registra perÃ² l'aumento piÃ¹ consistente a livello regionale.
    Permangono notevoli le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione, ma ciÃ² non accade in Molise dove si paga 274 euro sia a Campobasso che a Isernia.
    In Molise, secondo i dati Istat 2022, la dispersione idrica media Ã¨ del 55,6%. Il livello piÃ¹ alto nella regione si registra a Campobasso con il 66,4%, mentre il piÃ¹ basso, 44,8% Ã¨ registrato a Isernia.

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