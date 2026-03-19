A Capracotta, per San Giuseppe, si celebrano falegnami, sarte e sarti: il sindaco Paglione sulla valorizzazione dell’artigianato

A Capracotta, nel giorno dedicato a San Giuseppe, protettore degli artigiani, la comunità ha vissuto un momento di grande significato all’interno dei locali della Società Artigiani e Pastori di Mutuo Soccorso. Protagonista dell’iniziativa è stata la mostra delle opere realizzate da falegnami, sarte e sarti del paese: un’esposizione capace di raccontare, attraverso oggetti e manufatti, la storia e l’identità di un territorio profondamente legato alle sue tradizioni.

A sottolineare l’importanza dell’evento è stato il sindaco, Candido Paglione, che ha voluto esprimere gratitudine e orgoglio per il lavoro degli artigiani locali. «Quella che abbiamo vissuto oggi – ha dichiarato – è stata una giornata speciale per tutta la comunità. Le opere esposte non sono semplici manufatti, ma testimonianze vive di passione, sacrificio e straordinaria abilità».

Il primo cittadino ha evidenziato come l’artigianato rappresenti una componente essenziale dell’identità capracottese, un patrimonio che affonda le sue radici nel tempo e che continua a vivere grazie all’impegno quotidiano di chi lo porta avanti. «Capracotta può essere orgogliosa della sua “scuola” artigiana – ha aggiunto – una realtà che negli anni ha saputo farsi conoscere e apprezzare anche oltre i confini locali».

Lo sguardo è però rivolto anche al futuro. L’amministrazione comunale sta infatti valutando la possibilità di realizzare un’esposizione permanente o comunque più stabile, con l’obiettivo di valorizzare in modo continuativo questo patrimonio. «Non possiamo limitarci a custodire queste tradizioni – ha spiegato Paglione – dobbiamo raccontarle, farle conoscere e condividerle, affinché possano essere scoperte e apprezzate anche dalle nuove generazioni e dai visitatori».

L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione di riflessione sull’importanza di sostenere e promuovere il lavoro artigiano. Un impegno che, come ribadito dal sindaco, riguarda l’intera comunità: «Siamo profondamente grati a tutti gli artigiani che, con il loro lavoro, tengono viva una parte così importante della nostra identità».

Un patrimonio prezioso, quello dell’artigianato capracottese, che continua a raccontare storie di mani sapienti e tradizioni autentiche, proiettandosi con forza anche verso il futuro.