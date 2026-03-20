Oltre 50 milioni per le strade del Molise: maxi piano della Regione per 57 Comuni



Campobasso â€“ La Regione Molise mette in campo un investimento superiore ai 50 milioni di euro per la messa in sicurezza della viabilitÃ comunale. Le risorse, provenienti dallâ€™Accordo di Coesione FSC 2021-2027, interesseranno ben 57 Comuni, con interventi diffusi su tutto il territorio regionale.

Il piano Ã¨ stato illustrato nel corso di un incontro con i sindaci, tenutosi nella Sala Parlamentino della Regione, alla presenza del presidente Francesco Roberti, degli assessori Michele Iorio e Michele Marone, insieme ai dirigenti regionali coinvolti nella gestione delle risorse.

Obiettivo dellâ€™iniziativa Ã¨ fornire un quadro chiaro alle amministrazioni beneficiarie, soprattutto per quanto riguarda le anticipazioni economiche necessarie allâ€™avvio degli interventi. Le opere previste riguardano manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza di strade urbane e collegamenti intercomunali.

Si tratta di un piano capillare che coinvolge lâ€™intero territorio molisano. Di seguito lâ€™elenco dei Comuni interessati con i relativi interventi e finanziamenti:

Acquaviva Collecroce â€“ 645.000 euro (strada Ruginito-Monte Rotondo)

Acquaviva Collecroce e Tavenna â€“ 1.715.402,12 euro (viabilitÃ intercomunale SP 158)

Agnone â€“ 860.000 euro (sicurezza zona di espansione)

Bonefro â€“ 358.720 euro (strade urbane)

Campobasso â€“ 1.000.405 euro (collegamenti urbani e Selva Piana)

Campochiaro â€“ 409.738,85 euro (strada Petraro-San Polo Matese-Bojano)

Campolieto â€“ 299.933,89 euro

Campomarino â€“ 2.742.453,38 euro

Casacalenda â€“ 734.400 euro

Castelpizzuto â€“ 188.848,80 euro

Castropignano â€“ 903.000 euro

Cercemaggiore â€“ 1.385.479,02 euro

Cercepiccola â€“ 412.726,56 euro

Chiauci â€“ 260.000 euro

Civitanova del Sannio â€“ 1.150.000 euro

Colli a Volturno â€“ 790.000 euro

Colle dâ€™Anchise â€“ 454.000 euro

Frosolone â€“ 1.486.300 euro

Filignano â€“ 500.000 euro

Fossalto â€“ 1.400.000 euro

Guardialfiera â€“ 6.165.000 euro

Guardiagrele â€“ 271.208,05 euro

Isernia â€“ 562.470 euro

Larino â€“ 493.809,89 euro

Longano â€“ 446.747,73 euro

Macchia dâ€™Isernia â€“ 452.497,64 euro

Macchia Valfortore â€“ 1.500.000 euro

Mafalda â€“ 512.886 euro

Montecilfone â€“ 4.370.318,50 euro

Montefalcone nel Sannio â€“ 237.861,04 euro

Montemitro â€“ 455.000 euro

Monacilioni â€“ 419.500 euro

Monteroduni â€“ 550.878,84 euro

Pesche â€“ 666.558,53 euro

Petrella Tifernina â€“ 370.000 euro

Pietracupa â€“ 330.000 euro

Pizzone â€“ 270.681,77 euro

Poggio Sannita â€“ 358.200 euro

Ripalimosani â€“ 314.950,12 euro

Roccamandolfi â€“ 357.500 euro

Roccavivara â€“ 400.000 euro

Ripabottoni â€“ 496.100 euro

San Giuliano del Sannio â€“ 369.745,25 euro

San Martino in Pensilis â€“ 150.000 euro

Santâ€™Agapito â€“ 297.135,10 euro

Scapoli â€“ 291.003,32 euro

Spinete â€“ 570.000 euro

Termoli â€“ 4.520.000 euro

Tavenna â€“ 449.500 euro

Trivento â€“ 900.000 euro

Venafro â€“ 1.111.869 euro

Vastogirardi â€“ 840.000 euro

Vinchiaturo â€“ 890.000 euro

Guardiaregia â€“ 271.208,05 euro

Un programma di interventi ampio e articolato che punta a migliorare la sicurezza stradale, ridurre le criticitÃ infrastrutturali e sostenere la mobilitÃ in tutta la regione, con benefici concreti per cittadini, imprese e territori.