Agnone: una targa per dire “No alla guerra, Sì alla Pace”

Agnone del Molise è una città di santi, di antica religiosità, ma è soprattutto una delle prime città francescane fin da quando erano ancora vivi San Francesco e Santa Chiara di Assisi. Le sue chiese, i suoi conventi e le sue poderose tradizioni ne offrono molteplici conferme ancora oggi. I valori della pace francescana vengono portati avanti (spesso frammisti alla non-violenza gandhiana) da associazioni come il Cenacolo Culturale Francescano “Camillo Carlomagno” (presidente prof. Giuseppe De Martino) o come “Il Centro di spiritualità non-violenta” che trova nel prof. Remo de Ciocchis la sua punta di diamante. La pace e la non-violenza si insegnano nelle scuole, le quali spesso celebrano convegni sugli Apostoli iridati del ventesimo secolo, come Martin Luther King o Madre Teresa di Calcutta o Aldo Capitini, mentre le Edizioni dell’Amicizia dal 1977 regalano libri sui temi che contrastino la violenza e le guerre. E don Luigi Ciotti è ormai di casa in Agnone e in tutta la Diocesi di Trivento nell’indefessa opera di sensibilizzazione anti-violenza e antimafia.

In questo clima di fervore pacifista, Francesco Mazziotta, già docente di storia e filosofia nel locale Liceo scientifico, continua ancora la sua incessante opera di “educazione alla pace”. La sua più recente ed originale iniziativa mira a trasformare i Monumenti ai Caduti, presenti praticamente in ogni Comune, in sede permanente di riflessione contro le guerre, con l’apposizione di una targa marmorea su cui è incisa una celebre frase pronunciata da Papa Francesco il 13 settembre 2014 al Sacrario militare di Redipuglia a Gorizia: << La guerra è una follia! Per tutti i Caduti della “inutile strage”, per tutte le vittime della follia della guerra. Mai più guerre! Da ogni terra si levi un’unica voce: No alla guerra, No alla violenza, Sì al dialogo, Sì alla Pace! >>.

Sono numerosi i Comuni, come ad esempio Capracotta, che hanno già collocato tale frase davanti al loro Monumento ai Caduti. E adesso pure il Comune di Agnone si appresta ad adornare l’area monumentale di Piazza Unità d’Italia con questo invito alla Pace di Papa Francesco. Intanto, nello scorso mese di dicembre 2025, il prof. Mazziotta ha dato alle stampe il volumetto “Una Diocesi per la Pace” (un’iniziativa nonviolenta nella Diocesi di Trivento) cui fanno parte pure le Comunità dell’alto Molise. I tempi attuali, così pieni di guerre in atto in tante parti del mondo, impongono una serie riflessione sulle devastazioni operate da massicci interventi armati che distruggono milioni di vite umane e interi territori, tra tanto altro inquinando irrimediabilmente pure l’ambiente e annientando le civiltà. E c’è il concreto rischio che tale incendio bellico possa estendersi in modo incontrollato pure all’Europa, tanto è che siamo già in stato di allerta. E’, quindi, assai utile che pure da Agnone del Molise giunga l’invocazione alla Pace contro la follia delle guerre, di tutte le guerre! E, anzi, sarebbe proprio il caso che si facesse una marcia della pace come in altri momenti di crisi internazionale.