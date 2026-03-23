Francesco Moffa vice campione d’Italia: argento tricolore e sogni azzurri per il giovane lottatore molisano

Nel pomeriggio di sabato 21 marzo, Francesco MOFFA, giovane lottatore molisano della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di lotta greco romana di Campobasso, si è laureato vice Campione d'Italia. Al Pala Pellicone di Ostia Lido sono andati in scena i Campionati Italiani Under 15, con gare che hanno visto oltre 250 giovani atleti e atlete, provenienti da tutta Italia, confrontarsi nei due stili per l'assegnazione dei titoli tricolori. Il quattordicenne di Riccia ha già maturato un'esperienza significativa e si è fatto notare più volte per le sue eccezionali prestazioni.

Appena un mese fa, pur appartenendo alla categoria degli under 15, ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento ai Campionati Italiani dedicati alla classe di età superiore. Nella scalata al titolo, il primo incontro ha visto MOFFA dominare per netta superiorità tecnica dopo appena 19" il trevigiano Davide GABALLO della Polisportiva Santa Bona. Nella semifinale il lottatore cremisi ha avuto la meglio, questa volta per atterramento nei confronti di Giovanni CARRI del Lotta Club Rovereto.

La finale per l'oro nella categoria dei 75 Kg ha visto l'atleta Fiamme Oro cedere il passo, seppur di stretta misura ai punti per 5 a 5, al più scaltro lottatore bresciano Alexandru COTELEA della Società Lotta Brescia. Lo stesso Francesco MOFFA, a conferma degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni e della bontà del lavoro svolto nella palestra Fiamme Oro di via Tiberio, è stato convocato dallo staff tecnico delle nazionali giovanili della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali) per partecipare a uno stage nazionale in programma a Roma nei prossimi giorni, in previsione dei futuri impegni internazionali che dovranno affrontare gli "azzurrini".

Buona la prova dell'altro rappresentante FF.OO. Andrea TAMBURRO, che dopo aver superato agevolmente il varesino Pietro TESTA, ha perso nei quarti di finale con Filippo NALDI della Società Faenza Lotta.

Per lui nono posto su 15 atleti presenti nella categoria dei 62 kg. Grazie ai successi conseguiti, le Fiamme Oro di Campobasso, nonostante la presenza di soli due rappresentanti, nella classifica finale riservata alle società ha ottenuto un buon 17° posto su ben 36 squadre partecipanti. La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "Giulio Rivera" di Campobasso ospita da ormai otto anni la Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di lotta greco romana. I numerosi atleti Sezione, sapientemente guidati dall'Ispettore della Polizia di Stato Beniamino SCIBILIA, Istruttore qualificato di lotta olimpica, rappresentano per il capoluogo Molisano dei validi testimonial per la diffusione di una cultura della legalità, all'interno della quale lo sport assume una rilevante funzione dimensione educativa.