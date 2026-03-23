Molise isolato su rotaia: sindacati in allarme, “serve subito una svolta sulle infrastrutture ferroviarie”

Campobasso 23 marzo 2026

Le presenti Organizzazioni Sindacali, denunciano la grave situazione infrastrutturale in cui versa il sistema ferroviario regionale Molisano. Ormai da più di un lustro il Capoluogo della regione è rimasto isolato da qualsiasi Collegamento Ferroviario, la tratta ferroviaria Campobasso Termoli è ferma al palo per colpa di una frana che interessa la Stazione di Larino e le opere di ammodernamento infrastrutturale (velocizzazione ed elettrificazione) sono attualmente sospese. Inoltre l’unica linea ferroviaria che permetterebbe di collegare i cittadini del Molise centrale alla stazione di Alta Velocità/Capacità di Benevento, è attualmente dismessa.

Tutto quanto premesso comporta l’ormai continuo impoverimento del tessuto sociale ed economico della regione Molise e crea un clima di incertezza in tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore ferroviario! Siamo stanchi di continui rinvii e di scarico di colpe che non trovano più giustificazioni di merito, chiediamo dignità per i cittadini e le cittadine Molisane, per le imprese e per tutti quelli che vogliono visitare il Molise e che sono costretti a rinunciare perché non adeguatamente collegato con il resto dell’Italia e del Mondo. Chiediamo di vigilare su quanto sta succedendo, chiediamo che vengano rispettati gli accordi contrattuali sulle tempistiche d’intervento che ormai da anni sono scadute. In questo contesto gli interventi a mezzo stampa dell'assessore alle infrastrutture non appaiono sufficienti a fornire una risposta adeguata e concreta alle preoccupazioni della cittadinanza e dei lavoratori coinvolti.

Per tutti questi motivi abbiamo quindi chiesto un urgente incontro per chiarire le posizioni dell'amministrazione regionale molisana anche rispetto all’ultimo bando di gara indetto da Rete Ferroviaria Italiana (DAC.0049.2026), alla presenza del Presidente della Regione Molise e degli assessori competenti in materia.

FILT-CGIL FIT-CISL UGL AUTOFERRO ORSA FERROVIE Elena Zanola Simone Vitag