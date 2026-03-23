Referendum Giustizia 2026: il No avanti nelle prime proiezioni, affluenza record al 59%

Seggi chiusi e primi verdetti che iniziano a delineare l’orientamento degli elettori: il Referendum sulla Giustizia 2026 si apre con un vantaggio del No nelle prime proiezioni. Secondo gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne, il No è stimato al 53,1%, mentre il Sì si ferma al 46,9%.
Un dato ancora parziale, ma significativo, che potrebbe indicare una tendenza già piuttosto chiara, in attesa dei risultati ufficiali che arriveranno nel corso delle prossime ore. Le proiezioni iniziali, infatti, si basano su campioni limitati e potrebbero subire variazioni con l’avanzare dello scrutinio.
Altro elemento centrale di questa tornata referendaria è l’affluenza: si registra una partecipazione elevata, con il 59% degli aventi diritto che si è recato alle urne. Un dato definito da molti osservatori come “record” per un referendum, segno di un forte coinvolgimento dell’opinione pubblica su un tema delicato come quello della giustizia.
La giornata elettorale si è svolta complessivamente in modo regolare, senza particolari criticità segnalate nei seggi. Ora l’attenzione si sposta tutta sullo spoglio, che sarà decisivo per confermare o ribaltare il trend indicato dagli exit poll.
Gli aggiornamenti continueranno in tempo reale con l’arrivo dei dati ufficiali dal Ministero dell’Interno, mentre analisti e forze politiche iniziano già a interpretare i primi numeri di una consultazione che potrebbe avere un impatto rilevante sul futuro del sistema giudiziario italiano.