Referendum, il No verso la vittoria: nelle prime proiezioni è al 54,8%. Affluenza record al 58%

Urne chiuse per il referendum sulla giustizia. Alle 15 è iniziato lo spoglio per conoscere il voto degli italiani: approvare o bocciare la riforma costituzionale che separa le carriere dei magistrati, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura, i cui membri saranno scelti tramite sorteggio, introduce l’Alta Corte disciplinare.
Secondo YouTrend è chiara una vittoria del NO: “Con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile”.
La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai vede il NO al 53,9%, il SÌ al 46,1%
L’affluenza stimata secondo il sito del Viminale è oltre il 58% degli italiani.