Lamezia Terme, assessore Donatella Amicarelli originaria di Agnone: nuova fase politica in giunta

Lamezia Terme (CZ), 23 marzo 2026 â€“ Una novitÃ significativa scuote la politica locale: il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, ha ufficializzato la revoca dellâ€™incarico assessorile ad Antonietta Dâ€™Amico e la nomina della nuova assessora, lâ€™avv. Donatella Amicarelli, originaria di Agnone (IS).

La decisione Ã¨ stata confermata attraverso un decreto sindacale e rappresenta un cambio di passo allâ€™interno della compagine che sostiene lâ€™amministrazione comunale. La scelta Ã¨ stata motivata dalla Lega di Lamezia Terme come necessaria per dare nuovo slancio alla programmazione politica e amministrativa della cittÃ .

Secondo la nota diffusa dal partito, la revoca dellâ€™incarico a Dâ€™Amico non Ã¨ dipesa da questioni personali, ma dal venire meno del rapporto fiduciario e dellâ€™allineamento politicoâ€‘amministrativo. La Lega ha sottolineato che la nomina di un assessore Ã¨ sempre un atto di fiducia politica, e che lâ€™ingresso di Amicarelli segue la logica di uno scorrimento naturale dei candidati elettorali: risultava infatti prima dei non eletti nelle liste elettorali.

Chi Ã¨ Donatella Amicarelli

Originaria di Agnone, piccolo centro in provincia di Isernia, Donatella Amicarelli Ã¨ unâ€™avvocata con esperienza professionale nel foro e attiva nel tessuto sociale e associativo. Era stata candidata con la Lega alle ultime amministrative, risultando tra i primi dei non eletti e motivo per cui il partito ha proposto il suo nome per la giunta.

Le aspettative politiche

Nel comunicato della Lega si evidenzia che la nuova assessora dovrÃ contribuire a rilanciare lâ€™azione amministrativa della cittÃ , con particolare attenzione a settori considerati strategici, quali:

igiene urbana

verde pubblico

manutenzione stradale

recupero e riqualificazione delle periferie

decoro urbano

La volontÃ espressa Ã¨ quella di creare programmazione chiara, indirizzo politico forte e sinergia con il gruppo consiliare e la struttura amministrativa, per rispondere in modo piÃ¹ rapido alle esigenze della comunitÃ lametina.