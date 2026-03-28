AGNONE â€“ Protezione Civile ANC: Mario Petrecca confermato Presidente all'unanimitÃ 

AGNONE. Una conferma nel segno della continuitÃ e dellâ€™impegno costante. Mario Petrecca Ã¨ stato rieletto oggi, all'unanimitÃ , Presidente del Nucleo di Protezione Civile dellâ€™Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Agnone. Una carica che Petrecca ricopre ininterrottamente dal 1999, anno della sua prima elezione, e che oggi viene ribadita con forza dai soci e dai volontari.

Il nuovo assetto direttivo

Insieme alla riconferma di Petrecca, lâ€™assemblea ha provveduto all'elezione delle altre cariche sociali che guideranno il nucleo nei prossimi anni:

Vice Presidente: Giacinto Carfagna.

Consiglieri: Carmelina Busico, Cinzia Di Martino e Vincenzo Attademo.

Coordinatori di settore: Francesco Carpino di San Martino in Pensilis) e Giuseppe Falasca di Carovilli).

Oltre 40 anni al servizio della comunitÃ

La rielezione odierna non Ã¨ un caso, ma il coronamento di una vita dedicata al volontariato. Proprio recentemente, Petrecca Ã¨ stato insignito di un prestigioso Attestato di Riconoscimento dal CSV Molise (Centro di Servizio per il Volontariato), firmato dal presidente Gian Franco Massaro.

Il documento celebra gli oltre quarant'anni di attivitÃ di Petrecca, iscritto all'ANC di Agnone sin dal 1985. Nella motivazione si legge come il suo percorso rappresenti un "esempio concreto di leadership civica e testimonianza autentica dei principi fondanti del volontariato", distinguendosi per "impegno, senso delle istituzioni e spirito di solidarietÃ ".

Un presidio fondamentale per l'Alto Molise

Sotto la guida di Mario Petrecca, il Nucleo di Protezione Civile ANC di Agnone Ã¨ diventato un pilastro fondamentale per il territorio. Tra i principali compiti svolti quotidianamente dai volontari figurano:

Gestione delle emergenze locali (neve, incendi, dissesti).

Assistenza e tutela del territorio molisano.

Supporto alla collettivitÃ in occasione di eventi e manifestazioni.

Promozione della cultura della legalitÃ e della cittadinanza attiva.

La conferma all'unanimitÃ di Petrecca assicura al Nucleo una guida esperta e autorevole, capace di dialogare con le istituzioni e di motivare le nuove leve del volontariato altomolisano.