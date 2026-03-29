Campobasso, auto fuori strada: donna ferita e trasportata al Cardarelli

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra sabato e domenica a Campobasso, in contrada San Giovanni, nei pressi del supermercato Famila, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 del mattino.

Una squadra del Comando provinciale, composta da cinque unità e supportata da un’autopompa serbatoio (APS), è intervenuta su richiesta della Sala Operativa Unificata 112 dopo che un’autovettura è uscita di strada, andando a impattare contro il muretto di recinzione.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente, unica occupante del mezzo, disponendone il trasferimento presso l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Presenti inoltre gli agenti della Polizia della Questura di Campobasso, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di competenza.