Trivento, Domenica delle Palme: liturgia nella lingua dei segni

Questa mattina si Ã¨ svolta a Trivento la celebrazione della Domenica delle Palme nella Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, presieduta da Mons. Camillo Cibotti.
Alla liturgia ha preso parte anche un gruppo di fedeli non udenti provenienti dal Beneventano e da diverse localitÃ del Molise. La celebrazione Ã¨ stata tradotta nella lingua dei segni, consentendo la partecipazione ai diversi momenti del rito.
La Domenica delle Palme segna lâ€™inizio della Settimana Santa, tra i momenti piÃ¹ significativi dellâ€™anno liturgico. A Trivento, la presenza dei fedeli non udenti e il servizio di traduzione hanno caratterizzato la celebrazione, rendendola accessibile.