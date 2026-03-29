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Trivento, Domenica delle Palme: liturgia nella lingua dei segni

Celebrazione nella Cattedrale con Mons. Cibotti e la presenza di un gruppo di non udenti provenienti da Molise e Beneventano.

AttualitÃ 
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Questa mattina si Ã¨ svolta a Trivento la celebrazione della Domenica delle Palme nella Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, presieduta da Mons. Camillo Cibotti.

Alla liturgia ha preso parte anche un gruppo di fedeli non udenti provenienti dal Beneventano e da diverse localitÃ  del Molise. La celebrazione Ã¨ stata tradotta nella lingua dei segni, consentendo la partecipazione ai diversi momenti del rito.

La Domenica delle Palme segna lâ€™inizio della Settimana Santa, tra i momenti piÃ¹ significativi dellâ€™anno liturgico. A Trivento, la presenza dei fedeli non udenti e il servizio di traduzione hanno caratterizzato la celebrazione, rendendola accessibile.

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