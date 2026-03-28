Milano, giuramento alla Teulié: due ragazze di Agnone tra gli allievi

Nella suggestiva cornice dell’Arco della Pace di Milano si è svolta la cerimonia di giuramento degli 82 allievi del corso “Marinetti II” della Scuola Militare “Teulié”, alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa.

L’atto solenne ha sancito l’ingresso dei giovani nei ranghi dell’Esercito Italiano, segnando una tappa fondamentale del loro percorso formativo e umano.

Tra gli allievi protagonisti della cerimonia anche due ragazze di Agnone: Anna Mastronardi ed Elisa Saia, entrambe 16enni, uniche rappresentanti del paese a prendere parte al giuramento.

Fondata nel 1802, la Scuola Militare “Teulié” è uno degli istituti formativi più prestigiosi d’Italia. L’accesso avviene tramite concorso pubblico e il percorso unisce preparazione liceale (classica e scientifica) a una formazione improntata ai valori della disciplina, del rispetto e del senso di responsabilità. Negli ultimi anni la scuola si è distinta anche per l’innovazione didattica, introducendo nuovi percorsi come il Liceo Digitale.

Un ambiente altamente selettivo e formativo, dove gli allievi crescono non solo sotto il profilo scolastico, ma anche umano, preparandosi ad affrontare sfide importanti al servizio del Paese.

Per la comunità di Agnone si tratta di un motivo di grande orgoglio: le due giovani rappresentano un esempio positivo per i loro coetanei e testimoniano come impegno e determinazione possano portare a traguardi di grande valore.

Ad Anna Mastronardi ed Elisa Saia vanno i più sinceri auguri per questo nuovo percorso, ricco di responsabilità ma anche di soddisfazioni. Un pensiero di congratulazioni anche alle loro famiglie, che con orgoglio e partecipazione condividono questo importante traguardo.