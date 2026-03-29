Capracotta celebra i 100 anni di Zia Michela Carnevale!

Un traguardo straordinario per una donna che ha attraversato un secolo di storia, ricco di valori e insegnamenti. A nome della comunitÃ , il Sindaco Candido Paglione le porge i piÃ¹ sentiti auguri per questo momento speciale.

Il Sindaco Candido Paglione:

Oggi la nostra comunitÃ celebra con gioia e affetto i 100 anni della signora Michela Carnevale. Circondata dallâ€™amore dei suoi familiari, Zia Michelina raggiunge questo meraviglioso traguardo portando con sÃ© un secolo di storia, pieno di valori e di insegnamenti.

Eâ€™ una donna di altri tempi che ha conosciuto i sacrifici e le fatiche delle epoche passate, come la distruzione del nostro paese durante la seconda Guerra mondiale.

Cento anni di vita: una bella memoria storica per noi e per il nostro paese.

Per me, in qualitÃ di Sindaco, Ã¨ un grande onore porgere a nome dellâ€™intera comunitÃ di Capracotta i piÃ¹ sentiti auguri per questo secolo di vita cosÃ¬ ricco e significativo.

Con lâ€™augurio di poter festeggiare insieme ancora tanti compleanni, spegnendo nuove candeline con la stessa serenitÃ e lo stesso affetto di oggi.

Buon compleanno, Zia Michelina! E tanti auguri a tutta la sua famiglia.