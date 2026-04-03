Emergenza maltempo in Basso Molise, trovata la targa dellâ€™auto dispersa: proseguono le ricerche del conducente

Si intensificano le operazioni lungo il fiume Trigno, dove ieri mattina si Ã¨ verificato il crollo del ponte sulla SS 16, nel territorio di Montenero di Bisaccia.

Nel corso delle ricerche, i Vigili del Fuoco hanno individuato la targa del veicolo finito in acqua, rinvenuta nellâ€™area sottostante la porzione di struttura collassata. Un elemento ritenuto utile per indirizzare le attivitÃ dei soccorritori e le verifiche in corso. Sul posto operano diverse squadre specializzate, tra sommozzatori e unitÃ fluviali, impegnate senza sosta nel tentativo di individuare Domenico Racanati, 53 anni, residente a Bisceglie (BT), che dalle prime ricostruzioni era alla guida della sua Fiat Bravo al momento dellâ€™accaduto.

Secondo quanto emerso finora, al momento del cedimento due veicoli stavano attraversando il ponte: uno Ã¨ riuscito ad arrestarsi prima del crollo, mentre lâ€™altro sarebbe precipitato insieme alla struttura. Le ricerche non si limitano al fiume: la Capitaneria di Porto di Termoli sta infatti controllando anche lo specchio dâ€™acqua davanti alla foce, per escludere che la corrente possa aver trascinato il mezzo o il disperso verso il mare aperto.

Intanto proseguono anche gli accertamenti tecnici e giudiziari per chiarire le cause del cedimento e ricostruire con precisione quanto accaduto. Lâ€™area resta chiusa al traffico e sotto costante monitoraggio, mentre la comunitÃ segue con apprensione lâ€™evolversi della situazione.