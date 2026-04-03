Emergenza maltempo, nuovo vertice in Prefettura a Campobasso: primi segnali di miglioramento ma viabilità ancora critica

Si è riunito nuovamente questa mattina, presso la Prefettura di Campobasso, il Centro Coordinamento Soccorsi per un aggiornamento complessivo sull’emergenza maltempo che continua a interessare il territorio provinciale.

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano primi segnali di miglioramento, legati all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. A seguito dei sopralluoghi effettuati, è stata disposta una parziale riapertura del Nucleo Industriale “Valle del Biferno”, precedentemente chiuso in via precauzionale. Resta sotto stretta osservazione la diga del Ponte Liscione, dove prosegue il rilascio controllato delle acque da parte dell’ente gestore. La situazione mostra un lieve miglioramento, che ha consentito una rivalutazione dello scenario di emergenza, ora rideterminato al livello 3.

Le autorità rinnovano comunque l’invito alla popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario ed evitare le aree prossime ai corsi d’acqua e le attività all’aperto.

Viabilità: quadro ancora complesso

Per quanto riguarda la rete autostradale, il casello A14 di Termoli resta aperto in entrambi i sensi di marcia, ma con accesso consentito esclusivamente da e per il territorio comunale e per il Nucleo Industriale.

Permangono numerose criticità sulla rete statale. Risultano chiuse:

• SS 87 dal km 210+000 al km 215+000 (Termoli)

• SS 87 dal km 217+500 al km 215+000 (direzione Campobasso)

• SS 647 dal km 68+400 (Larino) al km 75+250 (Guglionesi)

• SS 212 dal km 57+000 al km 57+650 (Riccia)

• SS 87 variante dal km 6 al km 8+300 (Casacalenda)

• SS 16 dal km 524+600 al km 531+900 tra Montenero di Bisaccia e Petacciato

• SS 157 dal km 13+800 al km 14+200 (Civitacampomarano)

• SS 157 dal km 19+850 al km 23+000 (Castelmauro)

Sulla SS 647, al km 47+600, è consentito il transito ai soli mezzi pesanti in direzione Larino.

Restano a senso unico alternato:

• SS 645 al km 20+300 (Pietracatella)

• SS 748 dal km 5 al km 5+300

• SS 747 dal km 0+800 al km 1+050

Criticità sulla rete provinciale

Situazione ancora complessa anche per la viabilità provinciale, con numerose strade chiuse sia per allagamenti sia per dissesti.

Strade chiuse per inondazione:

• SP 161 Campomarino (tra SS16 e SP 40 – ponte sul Biferno)

• SP 131 San Martino

• SP 110 Guglionesi – Fondovalle Sinarca

• SP 124 da innesto SP 127 a Fondovalle Sinarca

• SP 37, SP 110 e SP 113 tra Montecilfone e Termoli

• SP 110 dalla Fondovalle Sinarca verso Petacciato

• SP 112 (intero tratto) tra Petacciato, Fondovalle Sinarca e San Giacomo degli Schiavoni

• SP 51 tra Petacciato e Fondovalle Sinarca e verso Termoli

• SP 153 Montenero Mare

• SP 55 ponte sul fiume Trigno



Strade chiuse per dissesti:

• SP 47 dalla SS Fossaltina a contrada Sant’Agnese

• SP 73 nei pressi di Limosano e tra Madonna delle Stelle e Sant’Angelo Limosano

• SP 43 tra Casalciprano e Spinete

• SP 205 tra Cerrosecco e SS 87

• SP 40 tra San Giuliano di Puglia e Colletorto e verso SP 166

• SP 48 accesso all’abitato di Oratino

• SP 78 tra Montefalcone e bivio Montemitro

• SP 166 tra Bonefro e SP 40

• SP 13 nel centro abitato di Montenero di Bisaccia

• SP 68 tra Palata e Montecilfone

• SP 44 tra Casalciprano e Fresilia

• SP 73 tra Montagano e SS 647

• SP 133 Campolieto

Chiusure alle immissioni sulla SS 647 (Fondovalle Biferno):

• SP 150 e SP 80 (tratto Palata – FV Biferno, percorribile verso Larino tramite ponte dello Sceriffo)

• SP 78 Cerritello

• SP 87 dallo zuccherificio a Guglionesi

• SP 126 da FV Biferno a Guglionesi

Strade transitabili a senso unico alternato:

• SP 47 dall’innesto SP 41 fino a Fossalto

• SP 73 tra Sant’Angelo Limosano e contrada Sant’Agnese

• SP 92 tra Roccavivara e Civitacampomarano

• SP 35 in contrada Macchie di Spinete

Monitoraggio costante

Nonostante i primi segnali positivi, il quadro generale resta delicato e in continua evoluzione. Le attività di monitoraggio proseguono senza sosta da parte di tutti gli enti coinvolti, mentre nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti, in particolare sulla viabilità e sulle infrastrutture ancora interessate dalle criticità.