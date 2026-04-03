Incidente sullâ€™A14 a Montenero di Bisaccia, tir si ribalta: traffico rallentato

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi lungo lâ€™autostrada A14, in territorio di Montenero di Bisaccia.

Intorno alle 14:30, una squadra del Comando provinciale di Campobasso, con il supporto del distaccamento di Termoli, Ã¨ intervenuta al km 457,500 in direzione nord per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Un autoarticolato che trasportava balle di paglia si Ã¨ ribaltato sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre il conducente dallâ€™abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto Ã¨ intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilitÃ .



Lâ€™incidente ha provocato rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, sia verso nord che verso sud, anche a causa della presenza di parte del carico disperso sulla sede stradale.