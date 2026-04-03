Campobasso, bloccato bonifico fraudolento da 19.850 euro: denunciata una donna

La Polizia di Stato dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Campobasso ha deferito allâ€™AutoritÃ Giudiziaria una donna, residente in provincia di Napoli e giÃ nota alle forze dellâ€™ordine, ritenuta responsabile dei reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.

Lâ€™attivitÃ investigativa Ã¨ scaturita dalla denuncia di un cittadino del capoluogo molisano che, a seguito della ricezione di un SMS dal proprio istituto di credito, Ã¨ stato informato dellâ€™esecuzione di un bonifico di euro 19.850 dal suo conto corrente verso un IBAN italiano a lui sconosciuto, intestato ad una donna.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di disporre il blocco cautelativo del conto destinatario della somma indebitamente trasferita, impedendone lâ€™appropriazione. Le successive indagini hanno quindi portato allâ€™identificazione della responsabile, deferita allâ€™AutoritÃ Giudiziaria ai sensi del codice penale. Il conto corrente, sottoposto a sequestro dallâ€™AutoritÃ Giudiziaria, Ã¨ stato successivamente dissequestrato per consentire la restituzione dellâ€™intera somma alla persona offesa.

La Polizia di Stato invita i cittadini a prestare la massima attenzione, diffidando di messaggi, e-mail o link sospetti con cui vengono richiesti codici personali o dati sensibili, ricordando che gli istituti di credito e Poste Italiane non richiedono mai tali informazioni attraverso tali modalitÃ .